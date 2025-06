Fluminense vence o Ulsan HD e assume a liderança do grupo na Copa de Clubes Fifa

Tricolor volta a campo contra o Mamelodi Sundowns, na quarta-feira (25/06), às 16h (de Brasília), pela última rodada da primeira fase

Publicado em 21/06/2025 às 21:12

Alterado em 21/06/2025 às 21:33

O Fluminense venceu o Ulsan Hyundai por 4 a 2, neste sábado (21), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes Fifa, chegou a quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo F. Em partida movimentada, o Tricolor criou muitas oportunidades e chegou aos gols com Arias, Nonato, Freytes e Keno.

Visando confirmar a classificação para as oitavas de final na liderança do Grupo F, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta a campo na quarta-feira (25) para enfrentar o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes FIFA. A partida será às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense criou duas grandes oportunidades logo no primeiro minuto de jogo. Em cobrança de escanteio de Arias, P.H. Ganso dominou, bateu colocado e o goleiro espalmou. Na sequência, a bola voltou para os pés do camisa 10, que finalizou com força e parou mais uma vez no arqueiro. Aos 3, Gabriel Fuentes recebeu de Arias e cruzou com perigo na área, mas a bola passou por todo mundo. Aos 12, em nova cobrança de escanteio do colombiano, Freytes cabeceou por cima. No minuto seguinte, Serna recebeu em profundidade, driblou o defensor e rolou para Cano, que teve o chute travado.

Aos 20 minutos, Martinelli achou Serna na área, o atacante limpou o adversário e finalizou para fora. Aos 26, Arias cobrou falta da entrada da grande área no ângulo e abriu o placar. Aos 29, Fuentes, pela esquerda, mandou uma bomba visando o canto direito e o goleiro fez grande defesa. Aos 30, Hércules arriscou de longe e obrigou o goleiro a aparecer novamente. Apesar da pressão tricolor, Lee Jin-Hyun empatou para o Ulsan HD aos 36. Aos 42, Arias girou e bateu da entrada da área para fora. Nos acréscimos, Um Won-Sang virou para o adversário.

SEGUNDO TEMPO

O Tricolor voltou a levar perigo aos 12 minutos da segunda etapa. Após a bola passar por Hércules e Martinelli, Fuentes cruzou na área e Cano cabeceou por cima. A equipe seguiu controlando as ações do jogo e criando movimentações no ataque até que, aos 20, Nonato empatou a partida. O volante roubou a bola e tocou para Cano, que rolou para Keno cruzar. A defesa afastou e Nonato reapareceu para pegar a sobra, bater colocado e balançar a rede. Um minuto depois, Eve cruzou na medida para Cano cabecear, mas o argentino não conseguiu concluir com perigo.

Aos 37 minutos, Freytes marcou e virou o placar. Fuentes cobrou escanteio pela esquerda, a bola ficou viva na área, Cano tentou o chute e Freytes apareceu para empurrar para o fundo da rede. O Tricolor ainda ampliou aos 46. Arias cruzou e Keno, de cabeça, estufou a lateral da rede e fechou o placar em 4 a 2.

FICHA TÉCNICA

Copa do Mundo de Clubes FIFA - 2ª rodada

21/06/2025, 19h (de Brasília), MetLife Stadium

Fluminense (4)

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli (Nonato) e P.H. Ganso (Everaldo); Jhon Arias, Kevin Serna (Keno) e Germán Cano (Facundo Bernal). Técnico: Renato Gaúcho.

Ulsan Hyundai (2)

Jo Hyeon-Woo; Kang Sang-Woo (Choi Seok-Hyeon), Kim Young-Gwon, Trojak, Lee Jae-Ik (Lee Chung-Yong); Bojanic (Jung Woo-Young), Um Won-Sang (Lacava), Lee Jin-Hyun, Ko Seung-Beom (Heo Yool), Ludwigson; Erick Farias. Técnico: Kim Pan-Gon

Gols: Arias (26’ 1T) (FLU), Nonato (20´ 2T), Freytes (37´ 2T) e Keno (46´ 2T); Lee Jin-Hyun (36’ 1T) e Um Won-Sang (47’ 1T) (UHD)

Cartões amarelos: Keno (FLU)

Arbitragem: Michael Oliver (ING), auxiliado por Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING) (com Assessoria de Comunicação do Fluminense)