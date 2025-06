Flamengo vence o Chelsea de virada e encaminha classificação para as oitavas do Mundial

Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan balançaram as redes no triunfo por 3 a 1, na Filadélfia, pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes

Publicado em 20/06/2025 às 17:23

Alterado em 20/06/2025 às 18:12

Por Rômulo Paranhos - Uma vitória colossal do Mengão! Na segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo venceu, de virada, o Chelsea por 3 a 1 na tarde desta sexta-feira (20), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan marcaram os gols da gigantesca vitória rubro-negra nos Estados Unidos, colocando os ingleses na roda!

O jogo

A partida começou com o Flamengo tomando a iniciativa de partir para o ataque. Aos quatro minutos, Ayrton Lucas arriscou o chute de fora da área e Sánchez fez a defesa. O time rubro-negro iniciou muito bem, tentando controlar a posse de bola e dando pouco espaço para o Chelsea.

Aos 12’, em jogada de contra-ataque, o Chelsea abriu o placar. Wesley tentou sair jogando com Erick Pulgar, a bola voltou no lateral, que não conseguiu o domínio. Pedro Neto partiu em velocidade desde a intermediária e bateu na saída de Rossi para fazer 1 a 0.

Mesmo em desvantagem, a equipe rubro-negra continuou melhor na partida, seguindo no ataque para buscar o empate. Aos 42’, grande chance criada pelo Fla. Arrascaeta cobrou falta na segunda trave, Gerson bateu para o gol e Colwiil fez o corte em cima da linha. O Mais Querido foi com tudo para buscar o empate nos minutos finais, mas foi para o intervalo atrás no placar, mesmo sendo superior em alguns momentos.

No início da segunda etapa, o Chelsea voltou ocupando mais o campo ofensivo. Aos oito minutos, o Flamengo criou a melhor oportunidade até então. Rossi lançou para Gerson no ataque, Reece James errou o corte e o camisa 8 avançou até a área. Ele driblou a marcação e bateu para o gol, a bola desviou em Reece James, Plata tentou desviar, mas não conseguiu.

Aos 15’, Gerson tabelou com Bruno Henrique, que rolou para Plata. O equatoriano driblou Gusto e bateu forte no centro do gol. Sánchez fez ótima defesa e mandou para escanteio. Na sequência, o Mengão igualou o marcador! Gerson cruzou na segunda trave, Plata ajeitou de cabeça e Bruno Henrique completou para as redes: 1 a 1.

Valente e determinado, o Rubro-Negro chegou à virada logo na sequência para festa da Nação! Erick Pulgar cobrou escanteio na área, Bruno Henrique ajeitou de cabeça e Danilo desviou para o fundo do gol: 2 a 1.

O Chelsea deu a saída de bola e poucos minutos depois teve um jogador expulso. Nicolas Jackson perdeu o tempo de bola e entrou de sola em Ayrton Lucas, levando o cartão vermelho.

O Mais Querido aproveitou a vantagem de um homem a mais, seguiu no ataque e chegou ao terceiro gol com o iluminado Wallace Ian, que tinha acabado de entrar. Plata tabelou com o cria do Ninho, entrou na área e bateu para o gol. A bola sobrou para Wallace Yan, que estufou as redes: 3 a 1. Foi o quinto gol do camisa 64 na temporada.

Nos minutos finais, o Flamengo administrou o resultado e conseguiu uma vitória GIGANTESCA na Copa do Mundo de Clubes! Com a vitória, o Mengão segue na liderança do Grupo D com seis pontos e encaminhou a classificação para as oitavas de final.

Bruno Henrique foi escolhido pela FIFA o melhor jogador da partida. Ele entrou no segundo tempo e foi determinante para o Mengão conseguir a virada.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira (24) para enfrentar o Los Angeles FC, às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, pela última rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes.

Flamengo

Rossi; Wesley (Varela), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Bruno Henrique); Gerson (Wallace Yan), Luiz Araújo (Michael) e Plata (Pedro).

Técnico: Filipe Luís.

Chelsea

Sánchez; Gusto, Chalobah e Colwill; Reece James (Lavia), Caicedo, Enzo Fernández (Guiu), Palmer (Madueke) e Cucurella; Pedro Neto e Delap (Nicolas Jackson).

Técnico: Enzo Maresca.

Ficha técnica

Flamengo 3x1 Chelsea – Copa do Mundo de Clubes | 3ª Rodada | Grupo D

Local: Estádio Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

Data e horário: 20/06/2025 às 15h

Arbitragem: Ivan Barton (El Salvador), David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua)

Cartões amarelos: Caicedo (CHE), Pedro Neto (CHE), Delap (CHE), Gerson (FLA), Erick Pulgar (FLA) e Plata (FLA)

Gols: Pedro Neto (12’1ºT), Bruno Henrique (16’2ºT), Danilo (19’2ºT) e Wallace Yan (37’2ºT).