Fluminense joga melhor, mas fica no empate com o Borussia na Copa de Clubes FIFA

Tricolor volta a campo contra o Ulsan HD, da Coreia do Sul, no sábado (21), às 19h

Publicado em 17/06/2025 às 15:21

Alterado em 18/06/2025 às 05:45

O Fluminense fez uma boa partida e foi superior ao Borussia Dortmund na estreia da Copa do Mundo de Clubes FIFA, mas ficou no empate por 0 a 0, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Com o resultado, o Tricolor soma o primeiro ponto no grupo F da competição.

A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta a campo no sábado (21) para enfrentar o Ulsan HD, da Coreia do Sul, pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes FIFA. A partida será às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium.

PRIMEIRO TEMPO

Com muita intensidade na marcação e velocidade para atacar, o Fluminense foi superior na etapa inicial e criou diversas chances de perigo. A primeira chegada foi logo aos três minutos, quando Jhon Arias recebeu de Everaldo, avançou pela direita e chutou por cima do gol. Dois minutos depois, Arias cruzou, Canobbio dominou e tocou para Renê, que finalizou para fora.

Bem postado, o sistema defensivo apostou na marcação alta e nos desarmes no meio de campo para incomodar o time alemão. Com as roubadas de bola, o Tricolor conseguiu sair em velocidade. Aos 16, Nonato lançou Arias, que avançou em direção à área e arrematou para defesa do goleiro. Dez minutos depois, Hércules chutou rasteiro, de longe, e a bola passou perto da trave.

O momento de maior pressão do Fluminense foi a partir dos 33 minutos, quando o time armou contra-ataque, Nonato recebeu na esquerda e tocou para Martinelli, que chutou de fora da área com muito perigo. No minuto seguinte, Hércules fez boa jogada pela direita, cruzou e a bola sobrou para Nonato chutar para defesa do goleiro. Na sequência, Jhon Arias recebeu de Martinelli e finalizou para nova intervenção do goleiro adversário.

SEGUNDO TEMPO

Depois de uma boa primeira etapa, o Tricolor voltou com o mesmo ímpeto e continuou construindo boas chances de marcar. Aos quatro minutos, Martinelli cruzou, Samuel Xavier dominou e tocou para Hércules finalizar para fora. Aos 12, Jhon Arias lançou Everaldo, que arrastou e passou para Canobbio, que chutou para defesa do goleiro.

Apesar do segundo tempo ter sido mais equilibrado, o Fluminense não cedeu grandes chances ao Borussia Dortmund e seguiu no campo de ataque. Aos 22 minutos, Canobbio chutou, resvalou na defesa e foi para escanteio. No lance seguinte, após cobrança curta, Martinelli finalizou de fora da área, a bola desviou e levou perigo. Aos 23, Arias cobrou escanteio e a bola sobrou para Everaldo, que chutou para grande defesa do goleiro.

Próximo do final do jogo, o Tricolor foi em busca do gol. Aos 33 minutos, Serna fez jogada pela esquerda, invadiu a área, mas a defesa interceptou antes de chegar em Cano. Cinco minutos depois, Serna avançou pela esquerda, cortou a marcação e chutou para defesa do goleiro. Apesar de pressionar o adversário durante toda a partida, o Fluminense não conseguiu tirar o zero do placar.

FICHA TÉCNICA

Copa do Mundo de Clubes FIFA - 1ª rodada

17/06/2025, 13h (de Brasília), MetLife Stadium

Fluminense (0)

Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Lima), Nonato (Paulo Baya) e Hércules; Jhon Arias, Canobbio (Kevin Serna) e Everaldo (Germán Cano). Técnico: Renato Gaúcho.

Borussia Dortmund (0)

Kobel; Süle, Anton, Bensebaini, Ryerson (Yan Couto); Gross (Jobe Bellingham), Sabitzer (Chukwuemeka) e Svensson; Brandt (Gittens), Adeyemi (Nmecha) e Guirassy. Técnico: Niko Kova.

Cartões amarelos: Martinelli, Nonato (FLU); Bensebaini, Yan Couto (BRD)

Arbitragem: Ilgiz Tantashev, auxiliado por Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin

(com Assessoria de Comunicação do Fluminense)