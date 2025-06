Flamengo vence o Espérance e estreia com o pé direito na Copa do Mundo de Clubes

Arrascaeta e Luiz Araújo balançaram as redes no triunfo por 2 a 0, na Filadélfia. Mengão lidera o Grupo D do Mundial

Publicado em 17/06/2025 às 00:12

Alterado em 17/06/2025 às 08:35

Por Rômulo Paranhos - Estreia com o pé direito! O Flamengo entrou em campo pela primeira vez na Copa do Mundo de Clubes da FIFA e venceu com autoridade o Espérance, da Tunísia, por 2 a 0, na Filadélfia. Arrascaeta e Luiz Araújo marcaram os gols rubro-negros na noite desta segunda-feira (16), no Lincoln Financial Field. Com o resultado, o Mengão lidera o Grupo D da competição com três pontos, mesma pontuação do Chelsea, mas com menos cartões amarelos tomados.

O jogo

O Flamengo começou a partida valorizando a posse de bola, trocando passes desde o campo defensivo até o ataque para tentar abrir espaços na defesa do Espérance. O time rubro-negro dominava as ações nos primeiros minutos, propondo o jogo e tomando a iniciativa. Aos 14’, Luiz Araújo cobrou escanteio na primeira trave e Léo Ortiz cabeceou por cima do travessão.

No lance seguinte, o Mengão abriu o marcador na Filadélfia! Varela recebeu pela direita e cruzou para Luiz Araújo, que ajeitou para o meio da área. Arrascaeta apareceu para finalizar no contrapé do goleiro e colocou o Fla em vantagem: 1 a 0. Foi o 13º gol do uruguaio, o artilheiro rubro-negro na temporada.

O Espérance deu a saída de bola e, por muito pouco, não saiu o segundo gol. Gerson pegou o rebote dentro da área e soltou a bomba para boa defesa de Ben Said. Nos minutos finais da primeira etapa, o Mais Querido pressionou o adversário e teve oportunidade de marcar o segundo, mas foi para o intervalo com a vitória parcial por 1 a 0 e com o controle absoluto da partida.

O Flamengo voltou sem alterações para o segundo tempo e seguiu valorizando a posse de bola. Logo aos seis minutos, o Rubro-Negro chegou com muito perigo. Ayrton Lucas tabelou com Gerson, foi na linha de fundo e cruzou rasteiro na pequena área. Pedro não pegou bem, a bola subiu e o goleiro cortou de soco. Na sequência da jogada, o camisa 9 ficou novamente com a bola na entrada da área e finalizou cruzado pra fora.

As primeiras alterações na equipe rubro-negra aconteceram por volta dos 20’. Plata e Bruno Henrique entraram nos lugares de Gerson e Pedro, respectivamente. No momento em que o Espérance estava melhor na partida, o Mengão foi lá e marcou o segundo. Jorginho, o estreante da noite, deu ótimo passe para Luiz Araújo, que ajeitou com carinho e bateu colocado no canto, sem chance para o goleiro: 2 a 0.

Nos minutos finais, o Mais Querido administrou a vantagem conquistada, e com ampla superioridade, saiu de campo com a vitória e a liderança do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Vale frisar que a equipe rubro-negra está com três pontos, a mesma pontuação do Chelsea. No critério de desempate, o Fla lidera por ter levado menos cartões amarelos que os ingleses.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo na próxima sexta-feira (20) para enfrentar o Chelsea, às 15h (de Brasília), na Filadélfia, pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes.



Ficha técnica

Flamengo 2x0 Espérance – Copa do Mundo de Clubes da FIFA | 1ª Rodada | Grupo D

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

Data e horário: 16/06/2025 às 22h (de Brasília)

Arbitragem: Danny Makkelie (HOL), Hessel Steegstra (HOL) e Jan De Vries (HOL)

Cartões amarelos: Ben Ali (ESP), Belaïli (ESP), Guenichi (ESP), Tougai (ESP) e Bruno Henrique (FLA)

Gols: Arrascaeta (16’1ºT) e Luiz Araújo (24’2ºT).

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho (Allan) e Arrascaeta (Michael); Gerson (Plata), Luiz Araújo e Pedro (Bruno Henrique). ?

Técnico: Filipe Luís.

Espérance

Ben Said; Ben Ali, Tougai, Meriah e Ben Hamida; Guenichi (Derbali), Ogbelu, Belaïli, Jebali (Mokwana) e Yan Sasse (Konaté); Rodrigo Rodrigues (Jabri).

Técnico: Maher Kanzari.

(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)