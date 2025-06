Botafogo vence Seattle Sounders em estreia difícil na Copa do Mundo de Clubes

Publicado em 16/06/2025 às 02:03

Alterado em 16/06/2025 às 08:43

Igor Jesus está se despedindo do Botafogo [foi vendido] com ótima atuação: levou o troféu de melhor jogador da partida Foto: Vítor Silva/Botafogo

Em jogo tenso e difícil, com sofrimento até o último lance, o Botafogo estreou na Copa do Mundo de Clubes com vitória sobre o Seattle Sounders por 2 a 1 neste domingo (15), no Lumen Field, em Seattle. O Glorioso divide a liderança do Grupo B com o PSG, com três pontos, ficando atrás no saldo de gols.

Jair e Igor Jesus, ambos de cabeça e no primeiro tempo, fizeram os gols do Botafogo. Na segunda etapa, o Seattle Sounders pressionou muito, encurralou o Alvinegro, diminuiu com Cristian Roldán, mas o Fogão se segurou como pôde, na bacia das almas. Para uma estreia tensa, o importante foram os três pontos.

Com um esquema com dois atacantes, o Botafogo começou a partida nervoso e dando muito espaço no meio, deixando o Seattle Sounders gostar do jogo. Mas aos poucos o Glorioso foi fazendo valer a maior capacidade técnica de seus jogadores e foi construindo chances. Aos 10 minutos, Artur enfiou, Igor Jesus chutou em boas condições, mas foi bloqueado por Kim.

Dois minutinhos depois, Savarino cruzou da esquerda e Igor Jesus cabeceou para boa defesa de Frei. Logo na sequência, o goleiro do Seattle Sounders teve que trabalhar de novo, com Alex Telles pegando um bonito chute de primeira após virada de Marlon Freitas. As melhores chances eram do Botafogo, mas o Seattle não deixava de se assanhar também.

Porém, na bola parada, o Botafogo conseguiu desafogar o jogo. Aos 28 minutos, Alex Telles cobrou falta da direita com extrema categoria e Jair testou bonito, sem chances de defesa, marcando seu primeiro gol com a camisa alvinegra: 1 a 0. Depois de sair na frente, o Glorioso deu uma esfriada no jogo, mas, mais eficiente, foi para o intervalo com uma vantagem maior. Aos 43, Vitinho cruzou da direita e Igor Jesus cabeceou no cantinho, fazendo 2 a 0.

O Botafogo voltou do intervalo com Joaquín Correa, estreante, no lugar de Mastriani. No começo da etapa final, o Glorioso conseguiu uma boa chegada, com Artur recebendo de Savarino e finalizando para mais uma grande defesa de Frei. Depois disso, o Seattle Sounders aumentou a pressão e sufocou o Alvinegro, tentando diminuir o prejuízo. Aos 12, John precisou trabalhar, fazendo uma grande defesa em finalização de Rusnák.

O Seattle foi aumentando o ritmo e a presença ofensiva, encurralando o Botafogo, que estava com um time pesado por algumas escolhas questionáveis de Paiva. E conseguiu diminuir aos 30 minutos: após cruzamento da esquerda, Cristian Roldán cabeceou, a bola desviou em Igor Jesus e matou qualquer chance de defesa de John. E aí o Botafogo começou a ver ameaçada uma vitória que poderia ter sido tranquila.

No fim, Joaquín Correa quase fez o terceiro do Botafogo, após uma saída errada do Seattle Sounders. No último lance, Barboza e John salvaram a pátria alvinegra.

O sofrimento que o Fogão passou no segundo tempo é algo que não precisava. E serve de alerta para os confrontos contra os europeus que vêm a seguir.

Próximos jogos do Botafogo no Super Mundial

O Botafogo agora encara duas potências europeias no Grupo B. Na próxima quinta-feira (19), o Glorioso mede forças com o PSG, campeão da Champions League, às 22h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles. Depois, no dia 23, enfrenta o Atlético de Madrid, às 16h, também no Rose Bowl.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 SEATTLE SOUNDERS

Estádio: Lumen Field

Data-Hora: 15/6/2025 – 23h (de Brasília)

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE)

VAR: Marco di Bello (ITA)

Público: 30.151 torcedores

Cartões amarelos: Alexander Barboza e Joaquín Correa (BOT); Nouhou e Ragen (SEA)

Cartões vermelhos: –

Gols: Jair 28’/1ºT (1-0), Igor Jesus 43’/1ºT (2-0) e Cristian Roldán 30’/2ºT (2-1)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano 24’/2ºT); Gregore e Marlon Freitas (Danilo Barbosa 40’/2ºT); Artur, Igor Jesus (Santiago Rodríguez 40’/2ºT), Mastriani (Joaquín Correa – Intervalo) e Savarino (Arthur Cabral 24’/2ºT) – Técnico: Renato Paiva.

SEATTLE SOUNDERS: Frei; Álex Roldán, Kim (Bell – Intervalo), Ragen e Nouhou (Baker-Whiting – Intervalo); Cristian Roldán, Vargas e Rusnák; Ferreira (De La Vega 26’/2ºT), Musovski (De Rosario 39’/2ºT) e Kent (Rothrock 26’/2ºT) – Técnico: Brian Schmetzer.