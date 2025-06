Gattuso é anunciado como novo técnico da seleção da Itália

Ex-jogador do Milan substituirá Luciano Spalletti na função

Publicado em 15/06/2025 às 12:36

Alterado em 15/06/2025 às 12:36

A Federação Italiana de Futebol (Figc) anunciou neste domingo (15) a contratação de Gennaro Gattuso como substituto de Luciano Spalletti no comando da Azzurra, que iniciou as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 sendo massacrada pela Noruega.

Ídolo do Milan e conhecido pela sua grande energia dentro e fora das quatro linhas do campo, Gattuso terá a missão de classificar a Itália para a próxima edição do Mundial e encerrar um longo período de ausência da tetracampeã.

"Gattuso é um símbolo do futebol italiano, a camisa azzurra é como uma segunda pele para ele. Suas motivações, seu profissionalismo e sua experiência serão fundamentais para enfrentar da melhor forma os próximos compromissos da seleção", disse o presidente da Figc, Gabriele Gravina.

Como jogador, "Ringhio" venceu absolutamente tudo e foi conhecido por ser o cão de guarda do meio de campo do Milan e da Itália. Além de duas Ligas dos Campeões e de dois Campeonatos Italianos no currículo, Gattuso também venceu a Copa do Mundo de 2006.

Na função de treinador, o italiano teve passagens medianas por Milan e Napoli, mas chegou a vencer a Copa da Itália pelos azzurri na temporada 2019/20. No entanto, o ex-volante não obteve muito sucesso em seus últimos trabalhos no Valencia, no Olympique de Marseille e no Hajduk Split.

Gattuso terá três meses para estudar e identificar as melhores opções para montar a sua seleção italiana. Após a derrota por 3 a 0 para a Noruega e a vitória por 2 a 0 em cima da Moldávia nas duas primeiras rodadas das eliminatórias, a Azzurra voltará aos gramados no dia 5 de setembro, contra a Estônia. (com Ansa)