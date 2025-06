Rafael prevê que ‘europeus vão sofrer muito mais do que os brasileiros’ e dá palpites ‘otimistas’ para jogos do Botafogo

Publicado em 14/06/2025 às 14:19

Alterado em 14/06/2025 às 14:19

O Super Mundial de Clubes pode apresentar um ponto favorável para os brasileiros e desfavorável para os europeus. É o que pensa o ex-lateral-direito Rafael, que fez carreira na Europa e se aposentou no fim de 2024 no Botafogo.

"É uma coisa que eu quero ver, porque sempre que os brasileiros jogaram o Mundial foi no final da temporada. Agora, vai ser no final da temporada dos europeus. E eu estou muito curioso para ver isso. E eu vou falar: talvez eu passe vergonha, mas é diferente. Acho que os europeus vão sofrer muito mais do que os brasileiros", disse Rafael à ESPN.

O ex-jogador está confiante no Botafogo, apesar do grupo difícil com Seattle Sounders, PSG e Atlético de Madrid.

"Não tem como eu palpitar contra o Botafogo, quem está vendo sabe como eu sou. Contra o Sounders é vitória, depois acho que é PSG, Atlético, empate com os dois e classifica. Otimismo", garantiu.

Rafael ainda lembrou que o Botafogo jogou a Copa Internacional no fim de 2024 em situações adversas.

"Vou defender os jogadores. Foi um ano muito puxado para todos. Mas para os jogadores foi muito puxado. Às vezes, as pessoas não veem uma coisa que eu sempre falo: o mental cansa, de qualquer pessoa, não só jogador de futebol. E o estresse que eu falo nem é de perder, porque o Botafogo estava ganhando", explicou.

"Calendário, um jogo atrás do outro. Era Palmeiras, final, Inter… Com todo respeito, podem falar o que for, mas eu defendo os jogadores. Eles foram para lá, nem jogaram todos os titulares, muita gente critica. Mas não dá para falar se foi errado ou certo, foi outro processo do que vai ser esse Mundial", ponderou. (com informações da ESPN)