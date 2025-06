Com grande atuação coletiva, Vasco derrota o São Paulo na capital paulista

Publicado em 12/06/2025 às 23:59

Alterado em 13/06/2025 às 11:07

O Vasco da Gama visitou o São Paulo na noite desta quinta-feira (12), no Estádio Morumbis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma grande atuação e gols de Rayan, Nuno Moreira e Vegetti, o Gigante da Colina derrotou a equipe mandante pelo placar de 3 a 1.

Com a vitória, o Vasco chega a 13 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela. Com a pausa do certame para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Gigante só retorna aos gramados em julho, quando encara o Botafogo.

O JOGO

São Paulo 1×3 VASCO DA GAMA – Campeonato Brasileiro, 12ª rodada – Morumbis – 12/06/2025 às 21h30

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS/FIFA)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE/FIFA) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

AVAR: Flavio Gomes Barroca (RN)

AVAR2: Bráulio da Silva Machado (SC)

São Paulo: Rafael; Cédric (Sabino), Arboleda, Alan Franco, Enzo Díaz (Wendell); Alisson, Pablo Maia (Bobadilla), Luciano; Lucas Ferreira, Lucca (Dinenno) e André Silva (Ryan Francisco). Técnico: Luis Zubeldía.

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Mateus Carvalho), Coutinho (Adson); Nuno Moreira (Loide Augusto), Rayan e Vegetti (Alex Teixeira). Técnico: Fernando Diniz.

Cartões amarelo: Luciano, Arboleda e André Silva (SAO); João Victor e Hugo Moura (VAS)

Gols: Ryan Francisco (SAO); Rayan, Nuno Moreira e Vegetti (VAS)