Brasil recebe Paraguai em 1º jogo de Ancelotti no país

Seleção pode carimbar vaga na Copa no aniversário do técnico

Publicado em 10/06/2025 às 10:21

Alterado em 10/06/2025 às 13:33

Carlo Ancelotti comandará seleção diante do público brasileiro pela primeira vez Foto: Ansa

A seleção brasileira enfrenta o Paraguai na Neo Química Arena, em São Paulo, na noite desta terça-feira (10), aniversário de 66 anos do treinador Carlo Ancelotti, em partida que pode sacramentar a presença da amarelinha na Copa do Mundo de 2026.

Esse será o primeiro jogo do técnico italiano diante da torcida brasileira, em uma cidade conhecida por ter um dos públicos mais exigentes e menos pacientes com a seleção.

Após o empate por 0 a 0 com o Equador em Guayaquil, o Brasil precisa vencer o Paraguai e torcer por uma derrota da Venezuela para o Uruguai, em Montevidéu, para assegurar vaga na Copa antecipadamente.

A seleção está em quarto lugar nas Eliminatórias, com 22 pontos, seguida pela Celeste e pela Colômbia, ambas com 21.

Já os venezuelanos estão em sétimo lugar, posição que leva para a repescagem, com 18 pontos, faltando três rodadas para o fim da disputa.

Se a Venezuela não perder do Uruguai - ou em caso de tropeço brasileiro em Itaquera -, o Brasil terá de esperar o duelo contra o Chile, em 4 de setembro, para carimbar a classificação. Até o momento, apenas a Argentina, com 34 pontos, está garantida na América do Sul.

A escalação contra o Paraguai não está confirmada, mas Ancelotti deve ir a campo com Alisson no gol; Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro na linha de defesa; Casemiro e Bruno Guimarães no meio de campo; e um ataque veloz formado por Vini Jr., Raphinha (que volta de suspensão), Gabriel Martinelli e Matheus Cunha.