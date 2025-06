Botafogo vence o Ceará no Nilton Santos, e vai para o Mundial no G6 do Brasileirão

Publicado em 04/06/2025 às 23:57

Alterado em 05/06/2025 às 17:54

Na estreia do novo uniforme e na despedida de Igor Jesus do Estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu o Ceará por 3 a 2 nesta quarta-feira (4/6), em jogo atrasado da 10ª rodada, e vai para o Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos dentro do G-6 do Campeonato Brasileiro, na sexta colocação, com 18 pontos.

Mastriani, que marcou pela primeira vez com a camisa alvinegra, Alex Telles, cobrando pênalti, e o capitão Marlon Freitas, num golaço coletivo, fizeram os gols do Botafogo. Pedro Raul fez valer a Lei do Ex duas vezes e marcou para o Vozão, que tem 15 pontos na tabela.

Jogando em casa diante de um adversário cujo ponto forte é a defesa, Renato Paiva desfez o esquema com três volantes e voltou ao time com dois centroavantes – Igor Jesus, que fazia sua despedida no Estádio Nilton Santos, e Mastriani. E o jogo foi de paciência mesmo, rodar a bola para tentar furar a defesa visitante.

O Botafogo teve uma grande chance aos 17 minutos: Marlon Freitas tocou por cima para Vitinho na área, a zaga cortou e Igor Jesus apareceu livre e chutou cruzado, mas Fernando Miguel conseguiu salvar com os pés, numa grande defesa. Depois, aos 33, Artur arriscou de longe e a bola foi no travessão – quase um golaço!

O primeiro tempo parecia que ia terminar sem gols, mas o Botafogo conseguiu marcar, já aos 44, com a participação de duas apostas de Paiva. Marlon Freitas fez linda inversão para o lado direito, Santiago Rodríguez limpou a marcação quase na linha de fundo já dentro da área e chutou, Fernando Miguel não segurou e Mastriani conferiu no rebote: 1 a 0 e primeiro gol do centroavante uruguaio pelo clube.

O Ceará voltou do intervalo enfim saindo mais, já que estava atrás no placar. Mas quem assustou primeiro foi o Botafogo, na bola parada. Aos nove, Santi Rodríguez cobrou escanteio, Jair fez a casquinha no primeiro pau e Gregore quase chegou para fibalizar. Só que logo depois os visitantes empataram. Em boa trama ofensiva, Lucas Mugni cruzou e Pedro Raul fez valer a Lei do Ex, mas não comemorou em respeito ao Glorioso: 1 a 1.

Aí o Botafogo teve que correr atrás tudo de novo… E acabou conseguindo. Aos 23, após o VAR chamar, Edina Batista apontou pênalti, por toque no braço de Dieguinho em cruzamento de Artur. Alex Telles cobrou com perfeição, no canto esquerdo, e recolocou o Fogão na frente 2 a 1. Na comemoração, abraçou Rafael, que estava do lado de fora trabalhando pela “Cazé TV”, e fez o Kamehameha com Igor Jesus.

A torcida explodiu, e o Botafogo aproveitou para dar o nocaute. Aos 29 minutos, Artur recebeu após cruzamento de Alex Telles e chutou para grande defesa de Fernando Cabral. Logo depois, um golaço coletivo. Marlon Freitas saiu construindo lá de trás, tabelou com Vitinho, depois tabelou com Artur e foi na área receber e finalizar com um bonito chute em curva. Merecido demais para o capitão! Fogão 3 a 1.

O Ceará ainda conseguiu diminuir aos 41 minutos, novamente com a única lei que funciona de fato nesse país. Fabiano Souza cruzou da direita e Pedro Raul cabeceou com estilo, acertando o ângulo de John: 3 a 2. O Vozão pressionou no fim da partida, aumentando a pressão e dando um calor, mas o Botafogo conseguiu segurar a vitória, indo com moral para os Estados Unidos.

Próximos jogos

O Botafogo agora vira a chave para o Super Mundial de Clubes, competição que disputará nos Estados Unidos como atual campeão da Libertadores. A estreia será no dia 15 de junho, às 23h (de Brasília), contra o Seattle Sounders, no Lumen Field, em Seattle. Depois, o Fogão enfrenta PSG, dia 19, e Atlético de Madrid, dia 23, ambos em Los Angeles. O Brasileirão só volta em julho.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 2 CEARÁ

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 4/6/2025 – 20h

Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa/SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (VAR-Fifa/SC)

Renda e público: R$ 1.188.650,00 / 19.952 pagantes / 22.800 presentes

Cartões amarelos: Nathan Fernandes (BOT); Pedro Henrique e Willian Machado (CEA)

Cartões vermelhos: –

Gols: Mastriani 44’/1ºT (1-0), Pedro Raul 11’/2ºT (1-1), Alex Telles 26’/2ºT (2-1), Marlon Freitas 31’/2ºT (3-1) e Pedro Raul 41’/2ºT (3-2)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles (Mateo Ponte 35’/2ºT); Gregore, Marlon Freitas (Allan 35’/2ºT) e Santi Rodríguez (Nathan Fernandes 15’/2ºT); Artur, Igor Jesus e Mastriani (Danilo Barbosa 30’/2ºT) – Técnico: Renato Paiva.

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza (Fernandinho 45’/2ºT), Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral (Matheus Araújo 28’/2ºT), Dieguinho (Lucas Lima 34’/2ºT) e Lucas Mugni (Lourenço 28’/2ºT); Galeano, Pedro Raul (Lelê 34’/2ºT) e Pedro Henrique – Técnico: Léo Condé.