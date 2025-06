Ancelotti demonstra confiança antes de estreia no comando da seleção

Publicado em 04/06/2025 às 20:37

Alterado em 04/06/2025 às 21:44

O técnico italiano Carlo Ancelotti demonstrou confiança e afirmou que espera fazer o melhor trabalho possível no comando da seleção brasileira. A declaração foi dada nesta quarta-feira (4), em entrevista coletiva concedida um dia antes do jogo contra o Equador pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

"Penso que estar aqui é algo muito bonito para a minha carreira, treinar uma seleção pela primeira vez, ainda mais a seleção do Brasil, que não é uma qualquer. Histórica. Tenho uma grande ilusão, motivação para fazer o melhor possível e tentar chegar ao objetivo final. Me dá muita confiança o que vejo, os jogadores, a gana que os jogadores têm para vestir a camisa amarela", disse Ancelotti.

Apesar do pouco tempo de trabalho com o selecionado brasileiro, o técnico italiano deixou claro que espera uma boa atuação: "Uma equipe que luta, que joga bem futebol. Muitos jogadores com capacidade, extraordinários e queremos ver isso". Porém, Ancelotti afirmou que espera dificuldades diante do Equador, um time que "está jogando bem e é organizado", e que "será um ótimo teste".

O Brasil mede forças com o Equador a partir das 20 horas (de Brasília) da próxima quinta-feira (5) no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. (com Agência Brasil)