Ancelotti comanda 1º treino como técnico da seleção brasileira

Atividades do italiano não tiveram presença do grupo completo

Atividades do italiano em São Paulo não tiveram presença do grupo completo Foto> Ansa/AFP

O multicampeão italiano Carlo Ancelotti comandou nesta segunda-feira (2) seu primeiro treinamento em campo como técnico da seleção brasileira.

Os trabalhos visando o embate contra o Equador, em Guayaquil, ocorreram no CT Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo, mas não teve a participação de todos os jogadores convocados pelo europeu.

As primeiras atividades de Carletto na liderança do Brasil contaram com 18 dos 25 atletas chamados. Entre as peças que ainda não se apresentaram estão três envolvidas na final da Champions League: Marquinho e Beraldo, defensores do campeão Paris Saint-Germain, e Carlos Augusto, lateral da Internazionale.

Além do trio, os jogadores Estêvão, do Palmeiras, e Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro e Gerson, todos do Flamengo, também não estiveram presentes.

Atual quarto colocado das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, com 21 pontos, o Brasil pegará o Equador na próxima quinta-feira (5), a partir das 20h, em Guayaquil. O adversário da "Amarelinha" é o vice-líder, somando 23. (com Ansa)