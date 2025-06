Botafogo bate o Santos na Vila Belmiro e vence a primeira fora de casa no Brasileirão

Publicado em 01/06/2025 às 17:59

Alterado em 01/06/2025 às 20:03

O Botafogo aproveitou uma expulsão infantil de Neymar, bateu o Santos no fim por 1 a 0 neste domingo (1°), na Vila Belmiro, e conquistou sua primeira vitória fora de casa neste Campeonato Brasileiro. O Glorioso, mesmo desfalcado e sem fazer um grande jogo, foi a 15 pontos, subindo momentaneamente para a 8ª posição.

O resultado também quebra um tabu de 12 anos sem o Botafogo conseguir vencer o Santos na condição de visitante. O Glorioso terá ainda mais um jogo por fazer no Campeonato Brasileiro, quarta-feira, contra o Ceará, no Estádio Nilton Santos, antes de disputar o Super Mundial de Clubes.

O jogo

As duas equipes começaram alternando a posse de bola, buscando o ataque, mas sem conseguir criar chances efetivas. O Botafogo jogou com três volantes, mas sentiu muita falta de Igor Jesus, poupado – seu substituto, Rwan Cruz, brigou com a bola e não conseguiu dar sequência às jogadas. Cuiabano também não jogou, pelo mesmo motivo – ambos estariam em negociações avançadas com o Nottingham Forest.

O Santos foi quem teve a melhor chance na etapa inicial. Aos 24 minutos, Gabriel Brazão repôs rápido, Neymar carregou desde a intermediária, entrou na área, passou por Marlon Freitas e Jair e John chegou saindo e bloqueando a finalização, de forma providencial. Aos 39, outra boa chegada do time da casa: Rollheiser virou, Escobar limpou e chutou de perna esquerda por cima do gol.

No segundo tempo, o Santos conseguiu ter mais chegadas perigosas. Aos 12 minutos, após cruzamento de Souza, Barreal cabeceou para o meio e David Ricardo chegou salvando com um lindo corte, antes que Guilherme finalizasse. No lance seguinte, no escanteio, a bola soborou e Barreal finalizou na trave – o fraco e confuso árbitro Davi Lacerda já marcava alguma irregularidade na jogada.

O técnico Renato Paiva foi mexendo no time, sem muitas opções no banco para mudar o jogo, e o Botafogo não conseguiu igualar as ações. O Santos continuou em cima. Aos 20, Barreal recebeu de Rollheiser e finalizou no canto para grande defesa de John. Depois, foi a vez de Guilherme chutar com perigo, recebendo do lado esquerdo.

Aos 30 minutos, o Santos ficou com um a menos e o jogo mudou de figura. Neymar marcou um gol de mão – anulado, obviamente – e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso do jogo. Aí o Botafogo foi quem passou a ter mais a bola e ocupar o campo de ataque. Aos 38 minutos, Santiago Rodríguez finalizou, a bola desviou em Souza e Gabriel Brazão salvou – quase!

Mas, no lance seguinte, o Botafogo enfim marcou seu primeiro gol fora de casa neste Brasileirão. Artur cruzou na área, Santiago Rodríguez pareceu ter tocado e a bola entrou – mas, pelo jeito, o gol foi dado para o camisa 7 mesmo. O que importa é que deu Fogão: 1 a 0 e a primeira vitória como visitante.

Próximos jogos

O Botafogo agora terá um jogo atrasado da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira (4/6), às 20h, no Estádio Nilton Santos, contra o Ceará. Depois, é viajar para os Estados Unidos para a disputa do Super Mundial de Clubes, começando contra o Seattle Sounders, dia 15, às 23h, no Lumen Field, em Seattle.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 1 BOTAFOGO

Estádio: Vila Belmiro

Data-Hora: 1/6/2025 – 16h

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

Renda e público: R$ 846.666,25 / 13.787 presentes

Cartões amarelos: Escobar, Neymar e Zé Ivaldo (SAN); Alex Telles e Mastriani (BOT)

Cartões vermelhos: Neymar 30’/2ºT (SAN)

Gols: Artur 41’/2ºT (0-1)

SANTOS: Gabriel Brazão; Escobar, Zé Ivaldo, João Basso (Deivid Washington 44’/2ºT) e Souza; Tomás Rincón (Diego Pituca 6’/2ºT), Zé Rafael (João Schmidt 44’/2ºT) e Barreal (Tiquinho Soares 44’/2ºT); Rollheiser (Gabriel Bontempo 36’/2ºT), Guilherme e Neymar – Técnico: Cleber Xavier.

BOTAFOGO: John; Vitinho (Elias Manoel 36’/2ºT), Jair, David Ricardo e Alex Telles (Mateo Ponte 27’/2ºT); Gregore, Marlon Freitas e Allan (Santiago Rodríguez 15’/2ºT); Artur, Rwan Cruz (Nathan Fernandes 15’/2ºT) e Savarino (Mastriani 27’/2ºT) – Técnico: Renato Paiva.