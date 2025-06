Marquinhos afirma que Ancelotti renovou esperanças da seleção

Zagueiro do PSG pediu paciência e tranquilidade aos torcedores

Publicado em 03/06/2025 às 14:23

Alterado em 03/06/2025 às 15:57

Campeão da Champions League, o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, declarou nesta terça-feira (3) que a presença do técnico italiano Carlo Ancelotti renovou as esperanças da seleção brasileira.

O defensor de 31 anos trocou o uniforme azul, vermelho e branco do PSG pelo verde e amarelo do Brasil e iniciou em São Paulo, no CT do Corinthians, sua preparação para as partidas contra Equador e Paraguai, válidas pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Apesar de ainda não ter tido muito contato com Carletto, Marquinhos opinou que já sentiu uma grande mudança no clima da seleção em razão da presença do multicampeão italiano.

"As expectativas, o desejo e a ambição são as melhores possíveis. Ancelotti já mostrou a força que tem e o que ele pode fazer no futebol, foi isso que foram buscar nele. Tive pouco contato com Carlo, mas ele me passou algo muito bom. Com a experiência dele, a adaptação vai ser rápida", analisou o atleta.

Marquinhos ainda avaliou que o italiano precisará compreender as peças que possui e tirar o máximo da qualidade de todas elas durante as partidas da pentacampeã mundial. Em meio a tudo isso, o zagueiro parisiense confirmou que teve boas primeiras impressões.

"Creio que é importante a seleção ter esse ambiente confortável, da mesma forma que é importante o Ancelotti ter uma ideia clara da filosofia que vai querer em jogo e que pedirá aos jogadores. Em apenas uma reunião já deu para entender o que ele vai querer", disse o brasileiro.

Marquinhos não escondeu o desejo de trazer bons resultados para os torcedores de forma imediata, mas pregou paciência, principalmente para que todos possam compreender a nova filosofia que será implantada por Ancelotti.

"Pedimos apenas para que todos tenham tranquilidade e paciência, que confiem na experiência e o que é o nosso técnico. Esperamos que ele traga bons resultados. É entender o mais rápido possível e chegar na Copa do Mundo e lutar por conquistas", finalizou.

Revelado pelo Corinthians, Marquinhos saiu cedo do Brasil para reforçar a Roma, time na qual Ancelotti brilhou como jogador entre 1979 e 1987. O brasileiro por muito pouco não foi treinado por Carletto em Paris, pois o italiano deixou a equipe francesa na temporada anterior da chegada do zagueiro. (com Ansa)