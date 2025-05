Flamengo vence Deportivo Táchira e garante vaga nas oitavas da Libertadores

Rubro-Negro terminou em segundo lugar no Grupo C

Publicado em 28/05/2025 às 23:28

Alterado em 29/05/2025 às 08:31

Por Rômulo Paranhos - Classificado! Em noite de Maraca lotado, o Mengão venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0 nesta quarta-feira (28), e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores, passando em segundo lugar no Grupo C. Léo Pereira, na segunda etapa, marcou o gol que definiu a classificação. Agora, o Mais Querido aguarda o sorteio para conhecer seu adversário na próxima fase da competição.

O jogo

Nos primeiros movimentos da partida, o Flamengo já foi logo ocupando o campo ofensivo, trocando passes próximo à área do Táchira. Aos quatro minutos, Michael foi na linha de fundo e tocou para Allan na entrada da área. Ele bateu forte de canhota e o goleiro fez a defesa.

O time venezuelano subia a marcação para dificultar a troca de passes da equipe rubro-negra, que tentava chegar ao ataque rodando a bola de pé em pé. Aos 17’, Pedro recebeu na entrada da área e tocou na passagem de Luiz Araújo, que bateu pro gol, mas o goleiro defendeu.

Aos 31’, Allan recebeu na intermediária e arriscou o chute. A bola vai no canto, mas o goleiro fez a defesa. O Fla seguiu no ataque buscando o gol. Arrascaeta recebeu em velocidade na área, limpou a marcação, saltou sobre um carrinho do adversário e cai no gramado. O árbitro deu cartão amarelo por entender que o uruguaio simulou o pênalti. As equipes foram para o intervalo com 0 a 0 no placar.

Na segunda etapa, Bruno Henrique entrou no lugar de Michael e criou logo uma boa jogada. O camisa 27 driblou o marcador na esquerda e cruzou na área, Gerson apareceu de surpresa e cabeceou em cima do goleiro. No rebote, Pedro quase conseguiu completar.

Aos sete minutos, mais uma boa jogada do ataque rubro-negro. Luiz Araújo desceu pela direita, fez o drible e deixou Arrascaeta de cara pro gol. O uruguaio não pegou bem na bola e o chute parou nas mãos do goleiro. Aos 20’, o Mengão finalmente conseguiu abrir o marcador para festa da Nação! Luiz Araújo cobrou falta na área, Léo Pereira saiu de trás para completar no cantinho do goleiro: 1 a 0.

Na reta final, o Flamengo segurou a pressão do Táchira, que se mandou todo para o ataque. Após os acréscimos de cinco minutos, o árbitro apitou o fim de jogo e o Mengão saiu de campo com a classificação garantida para as oitavas de final da Libertadores.

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Gerson (Ayrton Lucas), Allan (Varela) e Arrascaeta (Evertton Araújo); Luiz Araújo, Michael (Bruno Henrique) e Pedro (Wallace Yan).

Técnico: Filipe Luís.

Deportivo Táchira

Jesús Camargo; Rosales, Quintero (Jean Castillo), Juan Sánchez e Acevedo; Requena (Fioravanti), Saggiomo (Zuñiga) e Calzadilla; Cova, Bryan Castíllo (Cano) e Balza (Jesús Duarte).

Técnico: Edgar Pérez Greco.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (1) para enfrentar o Fortaleza, às 18h30, no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Ficha técnica

Flamengo 1x0 Deportivo Táchira – Conmebol Libertadores | 6ª Rodada | Grupo C

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 28/05/2025 às 21h30

Arbitragem: Carlos Ortega (COL), Jhon Gallego (COL) e Richard Ortiz (COL)

Cartões amarelos: Wesley (FLA), Arrascaeta (FLA), Requena (TAC), Cova (TAC) e Luiz Araújo (FLA)

Gol: Léo Pereira (20’2ºT).