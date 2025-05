Ancelotti faz 1ª convocação da seleção brasileira nesta segunda

Técnico italiano será apresentado à imprensa em hotel no Rio

Publicado em 26/05/2025 às 09:52

Alterado em 26/05/2025 às 12:23

O italiano Carlo Ancelotti, que desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, no último domingo (25), será apresentado como o novo treinador da seleção brasileira e fará sua primeira convocação nesta segunda-feira (26).

A expectativa é de que o novo comandante da equipe canarinha participe de uma reunião com a comissão técnica da seleção e anuncie os jogadores para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Hoje, Ancelotti também almoçará com o recém-eleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, que deu boas-vindas ao italiano ontem à noite em um hotel na Barra da Tijuca, onde dezenas de torcedores fizeram uma "festa" para celebrar a chegada do ex-técnico do Real Madrid.

O novo comandante da "amarelinha" vai estrear no dia 5 de junho contra o Equador, em Guayaquil. Cinco dias depois, a equipe enfrentará o Paraguai na Neo Química Arena, em São Paulo.

"A gente precisa acabar com esse momento de instabilidade aqui dentro da instituição, as pessoas precisam ter felicidade. Com a chegada do novo técnico Ancelotti, acredito que vai ser um ponto de destaque importante para esse processo", afirmou Xaud.

O treinador de 65 anos chegou ao Brasil após se despedir do Real Madrid, no último sábado (24), quando comandou a equipe merengue na vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad, no estádio Santiago Bernabeu.

Ao anunciar a saída de Ancelotti, o Real Madrid considerou ele como uma "lenda do futebol mundial", principalmente depois da passagem vitoriosa pelo clube, onde faturou duas Champions League, duas LaLiga, duas Supercopa da Uefa, duas Supercopa da Espanha, um Mundial de Clubes, um Intercontinental e uma Copa do Rei desde 2021. (com Ansa)