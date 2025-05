Fora de casa, Flamengo vence o Palmeiras e encosta na liderança do Brasileirão

Arrascaeta, de pênalti, e Ayrton Lucas marcaram os gols do triunfo rubro-negro no Allianz Parque

Publicado em 25/05/2025 às 18:11

Alterado em 25/05/2025 às 18:36

Por Rômulo Paranhos - Em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão, o Flamengo mostrou toda a sua força e venceu o Palmeiras por 2 a 0 na tarde deste domingo (25), no Allianz Parque. Arrascaeta, de pênalti, e Ayrton Lucas balançaram as redes e decretaram o triunfo rubro-negro. Com o resultado, o Mengão encosta na liderança do campeonato, ficando apenas um ponto atrás do Palmeiras.

O jogo

A partida começou com as equipes se estudando. O Palmeiras ficava mais com a posse de bola e trocava passes no campo ofensivo. Aos 10’, Facundo Torres cruzou na área e Varela desviou com o braço. O árbitro marcou o pênalti. Ele ainda foi no VAR e confirmou a decisão. Piquerez foi para a cobrança e Rossi brilhou defendendo a cobrança.

Após o pênalti perdido, o Flamengo passou a ficar mais com a posse de bola e ficava trocando passes no campo ofensivo. O tempo foi passando e o jogo seguiu muito equilibrado. O time rubro-negro seguia trabalhando a bola de pé em pé tentando chegar à área do Palmeiras. Nos acréscimos, a bola sobrou para Cebolinha dentro da área, mas o atacante chutou fraco e o Weverton fez a defesa. A primeira etapa terminou sem gols no Allianz.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com Michael no lugar de Cebolinha. O Flamengo seguia trocando passes no campo de ataque buscando espaço para penetrar na área alviverde. Aos 13’, Gerson pediu substituição por conta de dores no joelho e Danilo entrou em seu lugar.

Conforme o tempo foi passando, o Rubro-Negro passou a dominar as ações, ocupando o campo de ataque e rondando a área do Palmeiras. Aos 21’, Arrascaeta tentou o drible dentro da área e foi puxado por Murilo. O árbitro foi ao VAR e marcou o pênalti para o Mengão. O uruguaio foi para a cobrança e abriu o placar para o Fla: 1 a 0.

Na reta final, o Mais Querido ampliou a vantagem! Wallace Yan, que tinha acabado de entrar, deu ótimo passe para Ayrton Lucas entrar na área e bater no canto de Weverton: 2 a 0. O Fla ainda segurou a pressão do Palmeiras nos acréscimos e saiu de campo com a vitória, encurtando a diferença para o líder, apenas um ponto.

Vale destacar a excelente atuação do goleiro Rossi. O paradão rubro-negro, além de pegar um pênalti, fez defesas importantíssimas que evitaram o gol do Palmeiras.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araujo, Gerson (Danilo) e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Ayrton Lucas), Everton Cebolinha (Michael) e Bruno Henrique (Pedro).

Técnico: Filipe Luís.

Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez (Raphael Veiga) e Murilo; Mayke (Maurício), Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Luighi) e Piquerez; Estêvão, Vítor Roque (Flaco López) e Facundo Torres (Paulinho).

Técnico: Abel Ferreira.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (28) para enfrentar o Deportivo Táchira, às 21h, no Maracanã, pela última rodada do Grupo C da Libertadores.

Ficha técnica

Palmeiras 0x2 Flamengo – Campeonato Brasileiro | 10ª Rodada

Local: Allianz Parque, São Paulo

Data e horário: 25/05/2025 às 16h

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), Guilherme Dias Camilo (MG) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Cartões amarelos: Rossi (FLA), Gustavo Goméz (PAL), Flaco López (PAL) e Murilo (PAL)

Gols: Arrascaeta (27’2ºT) e Ayrton Lucas (41’2ºT).

(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)