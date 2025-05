Ronaldinho Gaúcho elogia Ancelotti e celebra sua chegada à seleção

Craque avalia que foi uma 'boa decisão' da CBF

Publicado em 21/05/2025 às 15:06

Alterado em 21/05/2025 às 15:06

Ancelotti deixará o Real no final temporada após se tornar o treinador de maior sucesso do clube Foto: Ansa

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que defendeu o Milan entre 2008 e 2011, elogiou a contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti para liderar a seleção brasileira.

Campeão mundial em 2002 pela "Amarelinha", Ronaldinho Gaúcho foi comandado por Carletto na primeira das três temporadas que permaneceu no clube rossonero. Na ocasião, o Milan fechou a Série A na terceira posição e o italiano foi sucedido pelo ex-meio-campista brasileiro Leonardo.

"Eu gostei. Trabalhamos juntos e o conheço muito bem. Acho que é uma boa decisão da confederação. Como brasileiro, estou feliz e espero que ele faça um ótimo trabalho na próxima Copa do Mundo", declarou o ex-jogador, que também passou por PSG, Barcelona, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG, em uma entrevista ao Marca.

Ancelotti deixará o Real Madrid no final da atual temporada após se tornar o treinador de maior sucesso dos merengues, com 15 troféus levantados durante seu tempo na capital espanhola, incluindo três conquistas da Champions League. (com Ansa)