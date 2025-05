Fla derrota LDU e fica perto da vaga nas oitavas da Libertadores

Publicado em 15/05/2025 às 23:50

Alterado em 16/05/2025 às 07:28

O Flamengo fez valer o fato de jogar em casa com o apoio de sua torcida e derrotou a LDU (Equador) por 2 a 0, nesta quinta-feira (15) no estádio do Maracanã, e encaminhou a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores.

Este resultado foi fundamental para o Rubro-Negro da Gávea continuar lutando pela vaga no mata-mata da competição continental. Agora, o time comandado pelo técnico Filipe Luís ocupa a vice-liderança do Grupo C com oito pontos, mesma pontuação da LDU, terceira colocada por causa do saldo de gols.

Na derradeira rodada da fase de grupos, a equipe equatoriana mede forças com o Central Córdoba (Argentina), líder do grupo com 11 pontos. Já o Flamengo recebe, no estádio do Maracanã, o lanterna Deportivo Táchira (Venezuela), que ainda não marcou nenhum ponto na competição.

Precisando da vitória a qualquer custo, o Rubro-Negro foi o dono da partida desde o primeiro minuto de bola rolando. Mas o primeiro gol veio em uma jogada de bola parada, logo aos 9 minutos, quando Luiz Araújo levantou a bola na área em cobrança de escanteio para Léo Ortiz marcar de cabeça.

Mas, para entrar na zona de classificação para as oitavas, o Flamengo ainda precisava de mais um gol. E ele veio aos 8 minutos da etapa final com Luiz Araújo. O lateral Alex Sandro fez grande jogada pela ponta-esquerda e cruzou. O zagueiro Ricardo Adé cortou parcialmente e a bola sobrou para o camisa sete do time da Gávea, que bateu colocado para dar números finais ao marcador.

Palmeiras 100%

Quem continua sobrando na Libertadores é o Palmeiras, que bateu o Bolívar (Bolívia) por 2 a 0, no Allianz Parque, para permanecer com 100% de aproveitamento no Grupo G e garantir a melhor campanha geral da primeira fase da competição.

O time comandado pelo técnico português Abel Ferreira contou com os gols do atacante Facundo Torres e do zagueiro Murilo para construir o triunfo que o levou aos 15 pontos.

Vitória do Inter

O terceiro brasileiro em ação pela competição continental nesta quinta foi o Internacional, que também triunfou pelo placar de 2 a 0. Mas a vitória foi fora de casa, no estádio Parque Central, em Montevidéu, sobre o Nacional (Uruguai).

Com este resultado, o Colorado assume a vice-liderança do Grupo F com oito pontos. A liderança é do Atlético Nacional (Colômbia), que bateu, na última quarta por 1 a 0, o Bahia, que agora é o terceiro colocado com sete pontos. (com Agência Brasil)