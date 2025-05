Fluminense vence o Unión Española no Maracanã pela Conmebol Sul-Americana

Keno e Samuel Xavier marcaram os gols da vitória tricolor

Publicado em 14/05/2025 às 21:01

Alterado em 15/05/2025 às 08:32

O Fluminense venceu o Unión Española-CHL por 2 a 0, nesta quarta-feira (14), no Maracanã, em jogo válido pela quinta rodada da Conmebol Sul-Americana. Keno e Samuel Xavier marcaram os gols da vitória do Tricolor, que chega a dez pontos na tabela de classificação do Grupo F.

A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta a campo no próximo domingo (18/05) para enfrentar o Juventude, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

PRIMEIRO TEMPO

Disposto a construir um resultado positivo, o Fluminense teve a posse de bola no campo de ataque, trocou passes ao redor da área adversária e criou diversas chances de gol na etapa inicial. A primeira chegada foi antes do primeiro minuto de jogo, quando Jhon Arias recebeu de Samuel Xavier e cruzou para Everaldo finalizar de voleio por cima do gol. Aos 13, Arias tabelou com Everaldo e tocou para PH Ganso, que chutou rasteiro para fora.

A partir dos 15 minutos, o Tricolor instaurou uma pressão ofensiva e continuou construindo oportunidades claras de marcar. Aos 17, após jogada ensaiada na cobrança do escanteio, Samuel Xavier recebeu de Jhon Arias e chutou cruzado para defesa do goleiro. Quatro minutos depois, Keno cruzou e Everaldo cabeceou para nova defesa do goleiro do Unión Española.

Aos 25 minutos, após checagem no VAR, o juiz assinalou pênalti por puxão em Jhon Arias e expulsou Ignacio Núñez. Everaldo foi para a cobrança e o goleiro espalmou. No rebote, o camisa 9 finalizou e o goleiro defendeu novamente. Mesmo com o desperdício da penalidade, o Fluminense continuou tentando abrir o placar. Aos 41, Fuentes cobrou escanteio, Everaldo cabeceou e o goleiro se esticou para evitar o gol tricolor.

SEGUNDO TEMPO

Com um jogador a mais e querendo buscar a vitória, o Fluminense se lançou para cima do adversário e conseguiu marcar logo no primeiro minuto, quando Jhon Arias recebeu de Samuel Xavier e cruzou para Keno cabecear para abrir o placar. Mesmo com o gol marcado, o Tricolor seguiu no ataque, sem deixar o adversário ter a bola e criar chances. Aos três minutos, Keno tabelou com Arias e chutou para defesa do goleiro. Aos 14, Arias cruzou e Keno arrematou para outra defesa do goleiro. Aos 17, Keno recebeu de PH Ganso, cortou a marcação, finalizou colocado e o goleiro espalmou. Aos 29, Arias foi à linha de fundo e cruzou para Everaldo, que mandou por cima do gol.

De tanto criar, o Fluminense ampliou a vantagem. Aos 31 minutos, Martinelli recebeu de Arias, finalizou de fora da área e o goleiro espalmou. No rebote, Samuel Xavier encheu o pé para marcar o segundo do Tricolor. No lance seguinte, após disputa de bola, Keno entrou na área, deu uma cavadinha por cima do goleiro, mas o defensor afastou antes que Serna empurrasse para o gol.

O Tricolor administrou a vantagem construída e ainda teve oportunidades em chutes de Jhon Arias e Martinelli no fim do jogo. Com o resultado, o Fluminense chega a dez pontos e lidera o grupo F da Conmebol Sul-Americana. Once Caldas e GV San José fecham a rodada nesta quinta-feira (15/05).

FICHA TÉCNICA

Conmebol Sul-Americana - 5ª rodada

14/05/2025 - 19h - Maracanã

Fluminense (2)

Fábio; Samuel Xavier (Hércules), Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Nonato e PH Ganso (Kevin Serna); Jhon Arias, Canobbio (Keno) (Lezcano) e Everaldo (Isaque). Técnico: Renato Gaúcho.

Unión Española (0)

Torgnascioli; Simón Ramírez, Valentín Vidal, Díaz e Norambuena; Ignacio Núñez, Jáuregui e Ariel Uribe (Vásquez); Ovelar (Naranjo), Matías Suárez (Jeraldino) e Pablo Aránguiz (Claudio Espinoza). Técnico: Luis Sierra Pando.

Gols: Keno (1’ 2T), Samuel Xavier (31’ 2T) (FLU)

Cartões amarelos: Keno (FLU) Naranjo, Vidal, Jeraldino (UES)

Cartão vermelho: Ignacio Núñez (UES)

Arbitragem: Yael Falcón Pérez, auxiliado por Maximiliano Del Yesso e Facundo Rodríguez

(com Assessoria de Comunicação do Fluminense)