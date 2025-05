Levado pela torcida, Botafogo vence Estudiantes em jogaço e segue vivo na Libertadores

Publicado em 14/05/2025 às 23:47

Alterado em 14/05/2025 às 23:47

Num jogaço típico de Libertadores, o Botafogo mostrou porque é campeão e, nos braços de seu torcedor, que fez tremer o Estádio Nilton Santos, venceu o Estudiantes por 3 a 2 nesta quarta-feira (14), mantendo-se vivo na competição.

O Glorioso chegou aos nove pontos e é o terceiro do Grupo A. Agora, precisa de uma vitória por qualquer placar sobre a Universidad de Chile (líder com 10), na última rodada, dia 27 de maio, também no Nilton Santos, para chegar às oitavas de final.

O jogo

Só um time procurou jogar no primeiro tempo, como já era esperado. O Botafogo teve a bola, enquanto o Estudiantes veio com uma linha de cinco atrás, quatro no meio e apenas Alario na frente. Era jogo de paciência, como o técnico Renato Paiva já previa. A torcida alvinegra comprou o barulho, e incentivou o time para tentar furar o ferrolho argentino.

A primeira boa chance do Botafogo só veio aos 20 minutos. Em boa trama ofensiva, Igor Jesus enfiou, Artur cruzou já dentro da área e Cuiabano cabeceou por cima. O panorama era esse: bola com o Fogão para tentar furar a defesa. E o gol saiu, aos 42 minutos. Jair fez lindo lançamento virando o jogo, Artur chutou cruzado para o meio e Rwan Cruz, surpresa na escalação e aposta de Paiva, chegou de carrinho, no segundo pau, estufando as redes: 1 a 0.

O Niltão explodiu. O atual campeão estava na frente. E o Botafogo quase foi para o intervalo com uma vantagem ainda maior. Nos acréscimos, com o time empurrado pelas arquibancadas, Cuiabano foi à linha de fundo e cruzou e Igor Jesus cabeceou no cantinho, mas o goleiro Mansilla conseguiu espalmar e evitar o segundo gol.

O Botafogo voltou do intervalo querendo o segundo. Logo no primeiro minuto, Rwan Cruz fez a jogada pela esquerda e deu em Cuiabano, que invadiu a área e chutou, a bola desviou na defesa e Mansilla salvou. Aos seis, Vitinho cruzou da direita, Igor Jesus cabeceou, a bola pegou em Boselli, triscou o travessão e saiu. Na cobrança de escanteio, Alex Telles bateu, Mansilla saiu em vão e Igor Jesus cabeceou para o gol vazio: 2 a 0.

Era uma vitória merecida, mas um lance esquisito acabou mudando um pouco o panorama da partida. Aos 14 minutos, o árbitro deu pênalti para o Estudiantes, por um toque de mão de Gregore. Tiago Palacios cobrou rasteiro, a bola bateu na trave e entrou – John foi nela, mas não teve como chegar: 2 a 1. E aí o jogo ficou nervoso, com a diferença mínima no placar.

Com as mudanças, o Estudiantes passou a se postar melhor em campo e a vantagem alvinegra foi para o brejo. Aos 31 minutos, Arzamendia rolou da esquerda, Jair tentou cortar e a bola sobrou limpa para Tiago Palacios fazer o segundo dele e o segundo dos argentinos, empatando o jogo. Tensão no Niltão.

Mas o Botafogo não tinha o que fazer a não ser buscar de novo o gol. Aos 38, ele quase veio: Mateo Ponte rolou para trás e Artur tentou encobrir o goleiro, jogando por cima. No minuto seguinte, Marlon Freitas descolou mais um lançamento de cinema, Artur dominou já driblando dois marcadores e deslocou Mansilla, marcando um golaço e fazendo o Nilton Santos tremer: Glorioso 3 a 2. DEU FOGÃO!

Próximos jogos do Botafogo

O último jogo do Botafogo no Grupo A da Libertadores será contra a Universidad de Chile, dia 27, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. O próximo compromisso do Glorioso é domingo (18/5), contra o Flamengo, às 18h30, no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 2 ESTUDIANTES

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 14/5/2025 – 21h30

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Júlio Aranda (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

Renda e público: R$ 1.179.269,50 / 24.691 pagantes / 26.613 presentes

Cartões amarelos: Cuiabano (BOT); Ascacibar, Arzmanedía e Meza (EST)

Cartões vermelhos: –

Gols: Rwan Cruz 42’/1ºT (1-0), Igor Jesus 6’/2ºT (2-0), Tiago Palacios 17’/2ºT (2-1), Tiago Palacios 31’/2ºT (2-2) e Artur 39’/2ºT (3-2)

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte 37’/2ºT), Jair, David Ricardo e Alex Telles (Jeffinho 37’/2ºT); Gregore e Marlon Freitas (Allan 44’/2ºT); Artur (Danilo Barbosa 44’/2ºT), Rwan Cruz (Nathan Fernandes 29’/2ºT), Igor Jesus e Cuiabano – Técnico: Renato Paiva.

ESTUDIANTES: Mansilla; Meza, Santiago Núñez, Boselli (Cetré 33’/2ºT), Facundo Rodríguez e Arzamendía (Tobio 44’/2ºT); Gabriel Neves (Piovi 14’/2ºT), José Sosa (Farías 14’/2ºT), Ascacibar e Palacios; Lucas Alario (Luciano Giménez 14’/2ºT) – Técnico: Eduardo Domínguez.