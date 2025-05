Com chuva de golaços, Botafogo vence o Internacional e pega o elevador na tabela do Brasileirão

Publicado em 11/05/2025 às 22:05

Alterado em 11/05/2025 às 22:07

Numa noite chuvosa – de golaços -, o Botafogo goleou o Internacional por 4 a 0 na noite deste domingo (11), no Estádio Nilton Santos, e pegou o elevador no Campeonato Brasileiro. O Glorioso, que havia começado o dia na 16ª colocação, subiu para a oitava posição, com 11 pontos.

Além dos bonitos gols e da bonita vitória diante de um adversário desfigurado, o resultado dá ânimo para a decisão da próxima quarta-feira contra o Estudiantes, no Estádio Nilton Santos, pela Libertadores. É hora de unir forças!

O jogo

Logo aos oito minutos, o Botafogo saiu na frente. Jeffinho deu bola em Cuiabano, a defesa cortou, Jeffinho foi inteligente e rolou na medida para Igor Jesus entrar na área e chutar cruzado, fazendo 1 a 0. Mas o Internacional assustou logo depois. Aos 10, Wesley tocou, Ramon chutou forte e John fez boa defesa.

Pouco depois, o Botafogo chegou com perigo de novo, em nova excelente jogada de Jeffinho, com Vitinho finalizando por cima no rebote. Mas não teve muito mais do que isso depois… O Alvinegro meio que sentou na vantagem e viu o Internacional, com um time praticamente reserva, tomar a iniciativa.

Mesmo sem apresentar um grande futebol, o que vem sendo constante com Renato Paiva, o Botafogo foi letal. Aos 43 minutos, Marlon Freitas descolou um lançamento lindíssimo com o Inter ainda voltando, Artur colocou na frente de cabeça e chutou de canhota, bonito, estufando a rede e dobrando a vantagem: 2 a 0.

No primeiro lance do segundo tempo, o Botafogo levou um susto, com Jair saindo jogando errado e Bruno Tabata soltando a bomba, para boa defesa de John. Mas o Glorioso foi letal. Aos oito minutos, Marlon Freitas descolou mais um longo lançamento fantástico, Cuiabano ajeitou na frente de cabeça e soltou a bomba de canhota, acertando o ângulo: 3 a 0.

Depois do terceiro gol, o Botafogo seguiu controlando o jogo e a situação estava praticamente decidida. Mas ainda teve tempo para mais um golaço. Aos 23 minutos, Artur ajeitou e Alex Telles, de fora da área, acertou um chutaço lindo no ângulo direito de Anthoni, que nada podia fazer: 4 a 0.

Os minutos finais foram meramente protocolares. Aos 30 minutos, o Internacional chegou a finalizar com perigo, com Ricardo Mathias de cabeça. Depois, o Botafogo teve ótima chance de fazer o quinto: Kauan Lindes, estreante no Brasileirão, enfiou e Rwan Cruz finalizou para fora, de frente para o gol. Nos acréscimos, Nathan Fernandes quase fez o quinto, depois de passar pelo goleiro, mas parando no bloqueio do zagueiro.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 4 X 0 INTERNACIONAL

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 11/5/2025 – 20h

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (Fifa/SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (VAR-Fifa/MG)

Renda e público: –

Cartões amarelos: Ronaldo (INT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Igor Jesus 8’/1ºT (1-0), Artur 43’/1ºT (2-0), Cuiabano 8’/2ºT (3-0) e Alex Telles 23’/2ºT (4-0)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles (Marçal 31’/2ºT); Gregore e Marlon Freitas (Allan 15’/2ºT); Jeffinho (Nathan Fernandes – Intervalo), Artur, Igor Jesus (Rwan Cruz 25’/2ºT) e Cuiabano (Kauan Lindes 15’/2ºT) – Técnico: Renato Paiva.

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Victor Gabriel, Rogel e Ramon; Ronaldo, Diego Rosa (Gabriel Carvalho 34’/2ºT) e Thiago Maia (Óscar Romero – Intervalo); Wesley (Gustavo Prado 13’/2ºT), Lucca (Ricardo Mathias 13’/2ºT) e Bruno Tabata (Luis Otavio 34’/2ºT) – Técnico: Roger Machado.