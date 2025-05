Surfe: Filipe Toledo conquista título da etapa de Gold Coast

Publicado em 10/05/2025 às 10:01

Alterado em 10/05/2025 às 12:31

.

O brasileiro Filipe Toledo derrotou o australiano Julian Wilson por 17,60 pontos a 17,20, na madrugada deste sábado (10), para ficar com o título da etapa Gold Coast, na Austrália, do Circuito Mundial de Surfe.

10 YEARS ON! ????



10 years ago Filipe won here against Julian in the final. A full repeat and he's done it again.@originalbonsoy #GoldCoastPro @gwmaustralia @experiencegoldcoast @queensland pic.twitter.com/IDgUsPVYEs — World Surf League (@wsl) May 10, 2025

Com esta conquista, Filipinho ganhou cinco posições no ranking mundial da Liga Mundial de Surfe (WSL), assumindo a 6ª posição, ficando acima da linha de corte e garantindo presença no restante da temporada.

"Primeiro, só quero agradecer a Deus por me trazer de volta aqui. Tirei o ano [o brasileiro se afastou das competições em 2024 para cuidar da saúde mental] para cuidar de mim, da minha família, assim como [Julian Wilson] fez, mas voltei um pouco antes dele. Foi definitivamente difícil voltar e seguir em frente com todos os surfistas, todos tão em sintonia, tão prontos para qualquer coisa. Eu pensei: ‘Cara, preciso voltar de novo, sabe, e é muito bom estar de volta’", afirmou o brasileiro, que tem no currículo no Circuito Mundial.

O título deste sábado vem exatamente dez anos após Filipinho derrotar o mesmo Julian Wilson para garantir o troféu da etapa de Gold Coast no ano de 2015.