Flamengo e Central Córdoba ficam no empate na Argentina, pela Libertadores

Arrascaeta marcou o gol rubro-negro logo no início, e Verón deixou tudo igual para os donos da casa na segunda etapa: 1 a 1

Publicado em 07/05/2025 às 23:35

Alterado em 08/05/2025 às 11:08

Por Rômulo Paranhos - Em Santiago del Estero (ARG), o Flamengo acabou empatando com o Central Córdoba por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (7), no estádio Único Madre de Ciudades, pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores. Arrascaeta marcou o gol rubro-negro na partida. Agora, o Mais Querido jogará as duas últimas rodadas em casa para definir a classificação para as oitavas de final, contra a LDU e o Deportivo Táchira.

O jogo

A partida começou com o Flamengo ficando mais tempo com a posse de bola, trocando passes para chegar ao ataque. A primeira boa chegada aconteceu aos quatro minutos. Pedro ajeitou para Bruno Henrique na meia-lua da grande área, ele bateu de chapa, mas a bola subiu muito.

Até que aos nove minutos, o Mengão inaugurou o marcador em Santiago del Estero! Gerson deu passe de primeira para Arrascaeta, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

Após o gol rubro-negro, o Córdoba passou a ficar mais com a bola no campo ofensivo para buscar o empate. Aos 23’, Gerson ganhou a dividida de cabeça e a bola ficou com Arrascaeta, que saiu cara a cara com Aguerre e finalizou. O goleiro caiu no canto e fez a defesa.

Na reta final, a defesa rubro-negra saiu jogando errado e Rossi fez uma defesa espetacular, salvando o Fla de levar o empate. Aos 35’, o Mais Querido quase ampliou. Gerson tentou cruzar, a bola explodiu na defesa e voltou para o camisa 8. Ele ajeitou com a canhota, bateu rasteiro no canto e o goleiro pulou para espalmar. O Córdoba tentou fazer uma pressão nos últimos minutos, mas o Mengão conseguiu se segurar e foi para o intervalo com a vitória parcial.

Na volta para o segundo tempo, Juninho entrou no lugar de Pedro, e no primeiro lance do atacante, ele saiu cara a cara com Aguerre e dividiu com o goleiro. O camisa 23 caiu dentro da área, mas o árbitro mandou o jogo seguir. No início da segunda etapa, o jogo perdeu um pouco a intensidade e ficou mais estudado, com o Córdoba ficando mais com a posse de bola.

Aos 15’, o Central Córdoba deixou tudo igual com Verón, que tinha acabado de entrar e marcou de cabeça: 1 a 1. Dez minutos depois, o árbitro chegou a marcar pênalti contra o Flamengo por considerar que Léo Pereira tocou com a mão na bola na área. Porém, após consultar o VAR, ele voltou atrás e mandou o jogo seguir.

Nos minutos finais, o Rubro-Negro foi para o ataque buscar o gol da vitória, mas a partida terminou empatada na Argentina.

Flamengo

Rossi; Wesley (Varela), Danilo, Léo Pereira (Léo Ortiz) e Ayrton Lucas; Erick (Allan), De La Cruz (Luiz Araújo), Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Juninho).

Técnico: Filipe Luís.

Central Córdoba

Aguerre; Moyano, Abascia, Rivero e Cufré; Galván, José Florentín e Quagliata (Verón); Perelló (Alfonso), Heredia (Iván Gómez) e Angulo (Fernando Martínez).

Técnico: Omar de Felippe.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (10) para enfrentar o Bahia, às 21h, no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão.

Ficha técnica

Central Córdoba 1x1 Flamengo – Conmebol Libertadores | Grupo C | 4ª Rodada

Local: Estádio Único Madre de Ciudades – Santiago del Estero (ARG)

Data e horário: 07/05/2025 às 21h30

Arbitragem: Felipe Gonzalez (CHI), Jose Retamal (CHI) e Marcia Castillo (CHI)

Cartões amarelos: Arrascaeta (FLA), Ayrton Lucas (FLA) e Filipe Luís (FLA)

Gols: Arrascaeta (9’1ºT) e Verón (15’2ºT).

(com Assessoria de comunicação do Flamengo)