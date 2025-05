Botafogo vence Carabobo no fim e segue vivo na Libertadores

Publicado em 06/05/2025 às 20:54

Alterado em 08/05/2025 às 08:08

Ufa! Com gol de Cuiabano no fim, numa atuação nada animadora, o Botafogo derrotou o Carabobo por 2 a 1 nesta terça-feira (6), na Venezuela, e manteve-se vivo na Libertadores. O Glorioso chegou aos seis pontos no Grupo A, e agora observa o duelo desta quarta entre Uninversidad de Chile (7) e Estudiantes (6), em Santiago (veja a classificação no fim do texto).

Foram os primeiros gols e a primeira vitória do Botafogo sob o comando de Renato Paiva fora de casa. De bom só mesmo o resultado, porque a atuação alvinegra foi muito ruim diante de um adversário organizado, mas bastante frágil. O Glorioso versão 2025 não dá sinais de que pode melhorar ou animar seu torcedor. Mas o pulso ainda pulsa.

O jogo

O Botafogo esteve longe de fazer um grande primeiro tempo, mas se aproveitou da fragilidade técnica do adversário para conseguir enfim marcar seu primeiro gol fora de casa sob o comando de Renato Paiva. Aos 22 minutos, Cuiabano arriscou de fora da área, o goleiro Bruera bateu roupa e Vitinho conferiu no rebote, fazendo 1 a 0 para o Glorioso.

O apenas organizado Carabobo finalizou ao gol alvinegro e assustou principalmente em dois escanteios seguidos aos 32 minutos. Mas o Botafogo poderia ter ido para o intervalo ainda com uma vantagem maior. Aos 34, Jeffinho enfiou na medida, Rwan Cruz chutou fraco, o goleiro espalmou e depois conseguiu salvar nos rebotes de Igor Jesus e Vitinho.

O Botafogo até começou com uma postura melhor no segundo tempo, mas o jogo não foi nada agradável e o Carabobo buscava o empate, mas sem conseguir finalizar com perigo. Aos poucos, o desempenho alvinegro foi baixando, e o Glorioso conseguiu tomar o empate. Aos 30 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Aponte fazer 1 a 1. Merecido.

Depois de tomar o gol, o Botafogo tornou a buscar marcar, mas com um time muito espaçado e bagunçado, a cara de Renato Paiva. Porém, ainda assim, o Glorioso foi buscar a vitória. Já aos 45 minutos, Allan achou Cuiabano, que dominou e chutou forte, no canto de Bruera, fazendo 2 a 1. Estamos vivos, apesar dos pesares.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo terá seus dois últimos jogos no Grupo A da Libertadores em casa, contra Estudiantes, na próxima quarta-feira (14/5), e Universidad de Chile, dia 27. O próximo jogo do Glorioso é pelo Campeonato Brasileiro, domingo (11/5), às 20h, no Estádio Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA

CARABOBO 1 X 2 BOTAFOGO

Estádio: Polideportivo Misael Delgado

Data-Hora: 6/5/2025 – 19h

Árbitro: Carlos Paul Benítez (PAR)

Assistentes: Miclíades Saldívar (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

VAR: Franklin Congo (EQU)

Público: 4.496 torcedores

Cartões amarelos: Rwan Cruz e David Ricardo (BOT); Gustavo González (CBB)

Cartões vermelhos: –

Gols: Vitinho 22’/1ºT (0-1), Aponte 30’/2ºT (1-1) e Cuiabano 45’/2ºT (1-2)

CARABOBO: Bruera; Guaramato, Aponte, Norman Rodríguez e Pernía; Matías Núñez (Congo 40’/2ºT), Gustavo González e Juan Camilo Pérez (Ramos 21’/2ºT); Tortolero (Londoño 28’/2ºT), Cañozales e Berríos – Técnico: Diego Merino.

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte 23’/2ºT), Jair, David Ricardo e Alex Telles (Nathan Fernandes 34’/2ºT); Gregore e Marlon Freitas (Allan 34’/2ºT); Jeffinho (Elias Manoel 43’/2ºT), Rwan Cruz (Artur 23’/2ºT), Igor Jesus e Cuiabano – Técnico: Renato Paiva.