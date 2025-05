Com gol do estreante Joshua, Flamengo vence Botafogo-PB pela ida da Terceira Fase da Copa do Brasil

Jovem de 17 anos entrou na reta final do segundo tempo e marcou o gol do triunfo por 1 a 0, no Castelão (MA)

Publicado em 01/05/2025 às 22:15

Alterado em 02/05/2025 às 05:27

Por Rômulo Paranhos - Estreia com vitória! No jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil, o Flamengo derrotou o Botafogo-PB por 1 a 0 neste feriado de 1º de maio, no estádio Castelão (MA). Em sua primeira aparição na equipe profissional, o garoto Joshua entrou na reta final da segunda etapa e mostrou que tem estrela ao marcar o gol que deu o triunfo para o Mengão nos minutos finais da partida. Com o placar, a equipe rubro-negra terá a vantagem do empate no Maracanã para avançar de fase na competição.

O jogo

Com uma equipe reserva, o Flamengo começou a partida pressionando o Botafogo-PB para tentar o primeiro gol logo no início. A primeira boa chance aconteceu aos nove minutos. Luiz Araújo cobrou escanteio, Plata cabeceou na primeira trave e o goleiro fez a defesa. No lance seguinte, Allan achou bom passe para Michael, que gingou pra cima da defesa e bateu colocado. A bola passou rente ao ângulo esquerdo do goleiro.

O time rubro-negro controlava totalmente a posse de bola, chegando a bater quase 80%, e trocava passes com facilidade no campo ofensivo. Aos 29’, mais uma boa trama do ataque do Mengão. Luiz Araújo disparou pelo meio e abriu para Michael na esquerda, ele carregou pra dentro e tocou para Bruno Henrique, que bateu de canhota. O goleiro deu rebote, e Luiz Araújo tentou de carrinho, mas a bola foi por cima da meta.

Aos 35’, Bruno Henrique fez ótima jogada pela direita da área e rolou para o meio. Michael, livre, chegou batendo de primeira e a bola passou raspando a trave. Com muito mais volume de jogo e chances criadas, o Flamengo por muito pouco não vai com a vantagem para o intervalo.

O Flamengo voltou para o segundo tempo da mesma forma que terminou o primeiro: pressionando o adversário. Aos sete minutos, Plata cruzou na área, a defesa do Botafogo desviou e a bola sobrou para Evertton Araújo cabecear no canto, mas o zagueiro tirou em cima da linha. Outra oportunidade aconteceu aos 16’. Plata rolou para Allan arriscar de fora da área. O goleiro deu rebote, Bruno Henrique tentou finalizar, mas foi travado novamente pelo camisa 1.

Antes dos 30’, o técnico Filipe Luís fez três substituições de uma só vez para tentar melhorar o setor de criação da equipe. Cebolinha, Gerson e Matheus Gonçalves entraram nos lugares de Bruno Henrique, Evertton Araújo e Luiz Araújo. Mais uma chance criada e desperdiçada pelo Rubro-Negro aos 31’. Matheus lançou para Varela, livre na ponta direita, ele cruzou rasteiro na área e Juninho acabou furando na hora de finalizar.

Na reta final, o jovem Joshua entrou para fazer sua estreia pelos profissionais e mostrou que é iluminado. Ayrton Lucas cruzou para Juninho cabecear, Michael fez grande defesa, e no rebote, Joshua completou para as redes, marcando o gol que deu a vitória ao Mengão. Com o resultado, o Mais Querido jogará com vantagem do empate no Rio de Janeiro para avançar às oitavas da competição.

Flamengo

Matheus Cunha; Varela, João Victor, Danilo e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araujo (Gerson) e Luiz Araújo (Matheus Gonçalves); Michael (Juninho), Plata (Joshua) e Bruno Henrique (Everton Cebolinha).

Técnico: Filipe Luís.

Botafogo-PB

Michael; Erick, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, JP Iseppe (Igor Maduro) e Guilherme Santos (Camilo); Gabriel Honório (Denilson), Henrique Dourado (Silvinho) e Rodrigo Alves (Rafinha).

Técnico: Antônio Carlos Zago.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (4) para enfrentar o Cruzeiro, às 18h30, no Mineirão, pela sétima rodada do Brasileirão.

Ficha técnica

Botafogo-PB 0x1 Flamengo – Copa do Brasil | Terceira Fase Ida

Local: Estádio Castelão, São Luís (MA)

Data e horário: 01/05/2025 às 20h

Arbitragem: João Vitor Gobi (SP), Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Cartões amarelos: Marcelo Augusto (BOT) e Allan (FLA)

Gol: Joshua (39’2ºT).

