Reforços desencantam, Botafogo goleia Capital-DF e encaminha vaga às oitavas da Copa do Brasil

Publicado em 30/04/2025 às 20:58

Alterado em 01/05/2025 às 08:21

Com direito aos primeiros gols de Artur e Rwan Cruz pelo clube, o Botafogo goleou o Capital-DF por 4 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, e deixou encaminhada a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta será apenas no dia 22 de maio, no Mané Garrincha, em Brasília, com o Glorioso podendo perder por até três gols.

O técnico Renato Paiva poupou a grande maioria dos titulares, mas dois deles acabaram saindo machucados: Alexander Barboza, com dores no pé, e Savarino, que entrou no segundo tempo e sentiu a posterior da coxa. Preocupação para a dura sequência que o time terá pela frente, começando com o jogo contra o Bahia, sábado, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo

Com um time muito modificado, mas sem mudar a estrutura tática que deu certo contra o Fluminense, o Botafogo começou o jogo em cima e foi logo premiado. Aos sete minutos, o goleiro Reynaldo teve que trabalhar duas vezes, primeiro em cabeçada de Rwan Cruz e depois em finalização de Jeffinho. Aos nove, Jeffinho enfiou e Rwan Cruz foi derrubado por Reynaldo dentro da área. Alex Telles cobrou o pênalti e fez 1 a 0.

Mesmo com o gol alvinegro, o Capital-DF seguiu retraído. O Botafogo quase fez o segundo aos 20, com Rwan Cruz num bonito voleio após tabela com Mateo Ponte, mas Reynaldo salvou. Depois disso, o jogo deu uma amornada e os visitantes quase empataram, num lance fortuito, de cruzamento da esquerda. A bola passou por todo mundo e acertou a trave de Léo Linck. No lance, Barboza acabou sentindo e precisou ser substituído.

A partida ficou meio em banho-maria, com muitas paralisações, e o Botafogo só foi voltar a finalizar com perigo aos 40 minutos: Jeffinho, um dos atletas que ganharam oportunidade e fazia boa partida, enfiou, Mastriani finalizou de carrinho e o goleiro Reynaldo conseguiu sair no abafa, evitando o segundo gol do Glorioso.

O segundo tempo também começou meio morno. Aos oito minutos, Artur recebeu do lado direito e chutou para outra defesa de Reynaldo. Aos 12, o Capital respondeu, com Matheus Anjos finalizando por cima, após jogada do ex-alvinegro Rikelmi. Aos 14, o árbitro Lucas Casagrande deu pênalti, por toque no braço de Felipe Guedes, mas o VAR chamou e, após revisão, ele decidiu cancelar a marcação.

Renato Paiva foi colocando alguns titulares em campo, e o Botafogo apertou. Aos 25, Artur finalizou e a bola bateu no braço aberto de Richardson dentro da área. Mais um pênalti! Desta vez, o VAR não interveio. Igor Jesus pediu para bater e convertou, cobrando firme no canto: 2 a 0.

Logo na sequência, Cuiabano – que havia acabado de entrar – fez a jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Artur, no segundo pau, ampliar para 3 a 0. E tirar a zica! Foi o primeiro gol do camisa 7 com a camisa do Botafogo. Mas nem tudo foi festa. Savarino sentiu a parte posterior da coxa direita aos 34 minutos do segundo tempo e não terminou o jogo, preocupando o torcedor.

Nos acréscimos, mais um reforço desencantou: Rwan Cruz, após um lance muito confuso na área, com a bola batendo em todo o mundo e o goleiro Reynaldo tendo que trabalhar de novo. Um excelente resultado para o Glorioso e também para os reforços que estavam devendo.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo dá um tempo na Copa do Brasil e terá dois jogos seguidos fora de casa. Primeiro no sábado (3), contra o Bahia, às 21h, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, o Glorioso segue direto para a Venezuela para enfrentar o Carabobo, na terça (6), às 19h, pela Libertadores.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 4 X 0 CAPITAL-DF

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 30/4/2025 – 19h

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Diego Pombo Lopez (VAR-Fifa/BA)

Renda e público: R$ 461.120,00 / 7.453 pagantes / 8.847 presentes

Cartões amarelos: Gregore (BOT); Erick Varão (CAP)

Cartões vermelhos: –

Gols: Alex Telles 11’/1ºT (1-0), Igor Jesus 28’/2ºT (2-0), Artur 30’/2ºT (3-0) e Rwan Cruz 45’/2ºT (4-0)

BOTAFOGO: Léo Linck; Mateo Ponte, Danilo Barbosa, Alexander Barboza (David Ricardo 34’/1ºT) e Alex Telles (Cuiabano 30’/2ºT); Gregore e Allan (Patrick de Paula 19’/2ºT); Artur, Rwan Cruz, Mastriani (Igor Jesus 19’/2ºT) e Jeffinho (Savarino 19’/2ºT) – Técnico: Renato Paiva.

CAPITAL-DF: Reynaldo; Lucas Oliveira, Richardson, Pedro Romano (Maycon Lucas 30’/2ºT) e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho (Rikelmi – Intervalo) e Matheus Anjos (Falcão 39’/2ºT); Erick Varão, Mateusão (Quarcoo – Intervalo) e Lenon (Vinicius – Intervalo) – Técnico: Roberto Fernandes.