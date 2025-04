Flamengo goleia Corinthians em domingo de Maracanã lotado

Cebolinha, Arrascaeta e Pedro (2) balançaram as redes na vitória por 4 a 0, pela sexta rodada do Brasileirão

Publicado em 27/04/2025 às 18:03

Alterado em 27/04/2025 às 19:45

Por Rômulo Paranhos - No clássico das duas maiores torcidas do Brasil, o Flamengo goleou o Corinthians por 4 a 0 na tarde deste domingo (27), no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão, e assumiu momentaneamente a liderança do campeonato. Cebolinha, Arrascaeta e Pedro (duas vezes) marcaram os gols que deram a quarta vitória do Mengão na competição.

Agora, o Mengão fará sua estreia na Copa do Brasil, enfrentando o Botafogo-PB na quinta-feira (1), no Castelão (MA).

O jogo

A bola rolou no Maraca e o Flamengo já foi pra cima buscar o primeiro gol, o que aconteceu logo aos quatro minutos. Gerson ganhou a dividida e tocou para Arrascaeta, que achou Cebolinha. O camisa 11 aproveitou o espaço, conduziu até a entrada da área e bateu no cantinho esquerdo de Hugo para abrir o placar: 1 a 0.

Com a vantagem, o Mengão continuou em cima do Corinthians para buscar o segundo gol, que por muito pouco não saiu com Pedro. Aos seis minutos, Arrascaeta cobrou escanteio, o zagueiro resvalou na bola e o camisa 9 subiu para cabecear e mandou na trave. Conforme o tempo foi passando, o Corinthians equilibrou as ações e também levou perigo à meta rubro-negra, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa aos 20’.

O Mengão ampliou o marcador aos 33’ com mais um belo gol do camisa 10 da Gávea! Erick Pulgar tocou para Pedro, que ajeitou para Arrascaeta avançar livre até a entrada da área e chutar no canto de Hugo, que se esticou todo, mas não evitou o segundo gol rubro-negro: 2 a 0.

Avassalador, o Flamengo marcou o terceiro logo em seguida. Hugo Souza saiu jogando mal, Pedro aproveitou o presente e mandou pro fundo das redes para levar à Nação ao delírio no Maraca! A torcida rubro-negra ainda ironizou o goleiro adversário ao gritar: “Hugo, Hugo!”. A primeira etapa terminou 3 a 0, fora o baile em campo do Mengão!

O segundo tempo mal começou e Arrascaeta soltou uma bomba que explodiu no travessão. Mais um erro da defesa corintiana ao tentar sair jogando. O panorama do jogo continuou o mesmo da etapa inicial, com o Flamengo no ataque o tempo todo e o Corinthians tentando escapar nos contra-ataques.

Aos 14’, De La Cruz fez bela jogada pelo meio, tabelou com Arrascaeta, invadiu a área, tabelou novamente com Pedro e bateu de primeira. Hugo Souza espalmou para escanteio. A primeira substituição feita por Filipe Luís foi colocar Luiz Araújo no lugar de Cebolinha, autor do primeiro gol.

Por volta dos 30’, após rever no VAR, o árbitro marcou pênalti de Igor Coronado em Arrascaeta. Pedro foi para a cobrança e marcou o quarto gol do Mengão, o segundo do camisa 9 na partida. Nos minutos finais, o Mais Querido administrou o resultado e saiu de campo com goleada e liderança provisória do Brasileirão.

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick (Allan), De La Cruz, Gerson (Matheus Gonçalves) e Arrascaeta (Plata); Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro (Bruno Henrique).

Técnico: Filipe Luís.

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele (Maycon), Breno Bidon e Carrillo (Martínez); Ángel Romero (Talles Magno), Yuri Alberto e Memphis Depay (Igor Coronado).

Técnico: Orlando Ribeiro.

Ficha técnica

Flamengo 4x0 Corinthians – Campeonato Brasileiro | 6ª Rodada

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 27/04/2025 às 16h

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Cartões amarelos: Romero (COR) e Wesley (FLA)

Gols: Everton Cebolinha (4’1ºT), Arrascaeta (33’1ºT) e Pedro (36’1ºT e 33’2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)