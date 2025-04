Botafogo vence a oitava seguida contra o Fluminense e espanta a crise

Publicado em 26/04/2025 às 22:55

Alterado em 27/04/2025 às 10:12

Vitinho é festejado pelos companheiros após a conquista do primeiro gol com a camisa do Fogão Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo venceu o Fluminense por 2 a 0, neste sábado (26), no Estádio Nilton Santos, oitava vitória seguida sobre o rival, e reagiu no Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Vitinho e Savarino.

Renato Paiva promoveu alterações na equipe, com um time mais forte e físico, que jogou melhor, fez um gol no primeiro tempo e merecia mais.

Foi um atropelo que começou aos 7 minutos, com cruzamento de Cuiabano cortado pela defesa na pequena área, e teve duas finalizações de Igor Jesus para fora. Esquentou ainda mais quando Fábio ficou mais de dez segundos com a bola na mão e o árbitro marcou um escanteio para o Botafogo, o que incendiou a torcida e mudou o clima no estádio. O goleiro tricolor, porém, foi bem aos 19, quando fez uma defesaça e evitou gol de Matheus Martins.

O Botafogo estava seguro, dava poucas chances atrás e atacava bastante os espaços. Aos 36, abriu o placar. Mastriani roubou uma bola na defesa, Matheus Martins esticou para Igor Jesus cruzar para trás e Vitinho fazer seu primeiro gol pelo Botafogo.

A partir daí, o Botafogo teve três grandes oportunidades ainda no primeiro tempo. Cuiabano mandou uma para fora, Igor Jesus cabeceou uma bola na trave e Matheus Martins parou de novo em Fábio, aos 47. Em todas, jogadas de associação, imposição e velocidade.

Na etapa final, houve mais equilíbrio. O Botafogo recuou um pouco, o Fluminense avançou as linhas, mas pouco produziu. Aos 7, Bernal arriscou de fora da área e obrigou John a fazer boa defesa. Aos 14, Cano bateu para fora.

Artur, que entrou no lugar de Matheus Martins, teve boas oportunidades de arrancar, mas preferiu colocar o pé no freio. Aos 17, tabelou com Igor Jesus e mandou para fora. Já aos 22, Savarino bateu falta com perigo, à direita do gol. A resposta do Fluminense foi cobrança de falta de Jhon Arias na trave.

Quem voltou a ter chances foi o Botafogo, duas após cobranças de escanteio. Jair e Igor Jesus, porém, ficaram no quase, com finalizações rente à trave. Aos 46, Jhon Arias tentou cavar pênalti em lance com Gregore, mas o árbitro acertou e não marcou. No fim, Savarino, ainda matou o jogo com um gol de oportunismo. Vitória do Glorioso!

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 FLUMINENSE

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 26/4/2025 – 21h

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Renda/público: R$ 656.420,00 / 11.639 pagantes / 12.943 presentes

Cartões amarelos: Alexander Barboza, Cuiabano, Gregore e Savarino (BOT); Bernal, Freytes, Ganso e Jhon Arias (FLU)

Cartões vermelhos: –

Gols: Vitinho, 36’/1ºT (1-0); Savarino, 49’/2ºT (2-0)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles, 12’/2ºT); Gregore e Marlon Freitas (Allan, 40’/2ºT); Savarino, Mastriani (Elias Manoel, 28’/2ºT), Igor Jesus e Matheus Martins (Artur, 12’/2ºT) – Técnico: Renato Paiva.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli (Paulo Baya, 36’/2ºT), Bernal (Nonato, 20’/2ºT) e Ganso (Lima, 20’/2ºT); Canobbio (Serna, 20’/2ºT), Jhon Arias e Cano (Everaldo, 36’/2ºT) – Técnico: Renato Gaúcho.