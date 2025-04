John falha, Botafogo pouco joga, perde mais uma e se complica na Libertadores

Publicado em 23/04/2025 às 23:23

Alterado em 24/04/2025 às 08:50

Com um frangaço de John e mais uma vez com fraca atuação, o Botafogo perdeu para o Estudiantes por 1 a 0 nesta quarta-feira (23), no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, na Argentina, e ficou ainda mais pressionado no Grupo A da Libertadores. O time de Renato Paiva segue sem conseguir um golzinho sequer quando joga fora de casa.

Atual campeão, o Glorioso tem três pontos no Grupo A, atrás de Universidad de Chile (7) e do próprio Estudiantes, que foi a seis. O Fogão ainda vai enfrentar Carabobo na Venezuela e depois Estudiantes e La U no Nilton Santos. Ainda dá, mas precisa mudar muita coisa – hoje, o Botafogo parece um time incapaz de reagir.

O jogo

Com cinco mudanças no time e novamente atuando com três volantes, o Botafogo até começou o jogo conseguindo tocar a bola. E teve a grande chance do primeiro tempo logo aos três minutos: Savarino cruzou da esquerda, Artur subiu sozinho na área e cabeceou por cima, desperdiçando uma grande oportunidade. Só que aos poucos o Estudiantes, mesmo sem praticar um grande futebol, foi tomando conta do jogo.

E passou a assustar na bola parada. Aos 29, após escanteio da direita, Carrillo cabeceou no cantinho direito e John foi lá buscar. Depois, mais um escanteio, Ascacíbar desviou e Carrillo, no segundo pau, concluiu para fora. Melhor em campo, o Estudiantes conseguiu abrir o placar num frangaço de John. Aos 38, Carrillo chutou, a bola desviou em Gregore e o giro pareceu trair o goleiro alvinegro: 1 a 0.

O Botafogo voltou do intervalo com Matheus Fernandes no lugar de Patrick de Paula e, mesmo assim, foi quase inofensivo. Aos dois minutos, é verdade que houve uma boa oportunidade: Alex Telles cruzou da esquerda, Artur cabeceou, a bola bateu em Tobio Burgos e ficou amortecida para o goleiro. Atrás dele, Igor Jesus parecia pronto para cabecear com mais firmeza.

Depois disso, o Glorioso custou a conseguir alguma coisa, com o Estudiantes à vontade em campo. Mesmo assim, o Botafogo ficou perto de empatar aos 23 minutos, num raro contra-ataque. Igor Jesus rolou, Savarino ajeitou, chutou de fora em curva, a bola bateu no travessão, quase em cima da linha e saiu. A fase também não ajuda…

O relógio foi andando, e o Estudiantes foi se defendendo bem e controlando. Aos 37, Matheus Martins tentou o chute de fora da área e Mansilla espalmou bem no canto direito. Mas foi só isso. Nada mais se conseguiu fazer, e o Estudiantes comemorou a vitória. E o Botafogo fica em situação complicada, com sua torcida não conseguindo ver um horizonte à frente.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo agora dá uma pausa novamente na Libertadores. No próximo sábado (26/4), tem clássico contra o Fluminense, às 21h, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, na quarta-feira (30/4), o Glorioso estreia na Copa do Brasil contra o Capital-DF, também no Niltão.

FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES 1 X 0 BOTAFOGO

Estádio: UNO Jorge Luis Hirschi

Data-Hora: 23/4/2025 – 21h30

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Muniz (URU)

VAR: Antonio García (URU)

Cartões amarelos: Medina, Eric Meza, Carrillo e Santiago Núñez (EST)

Cartões vermelhos: –

Gols: Carrillo 38’/1ºT (1-0)

ESTUDIANTES: Mansilla; Eric Meza, Facundo Rodríguez, Santiago Núñez e Arzamendía; Medina (José Sosa 39’/2ºT), Ascacíbar (Kociubinski 43’/1ºT) e Gabriel Neves; Tiago Palacios (Manyoma 39’/2ºT), Carrillo (Luciano Giménez 39’/2ºT) e Tobio Burgos (Benedetti 29’/2ºT) – Técnico: Eduardo Domínguez.

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte (Vitinho 27’/2ºT), Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas (Allan 43’/2ºT) e Patrick de Paula (Matheus Martins – Intervalo); Artur (Elias Manoel 27’/2ºT), Igor Jesus e Savarino (Mastriani 43’/2ºT) – Técnico: Renato Paiva.