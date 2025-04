Hugo Calderano faz história e conquista Copa do Mundo de Tênis de Mesa

...

Publicado em 20/04/2025 às 11:08

Alterado em 20/04/2025 às 14:54

O brasileiro Hugo Calderano fez história neste domingo (20) e se tornou o primeiro atleta do país a conquistar a Copa do Mundo de Tênis de Mesa, disputada em Macau.

Quinto no ranking mundial, Calderano ignorou a pressão da torcida adversária e derrotou o número 1 Lin Shidong, da China, por 4 sets a 1, com parciais de 6/11, 11/7, 11/9, 11/4 e 11/5.

Essa é a primeira vez que um mesa-tenista de fora da Ásia e da Europa é campeão da Copa do Mundo - as quatro edições anteriores foram vencidas por chineses, que são dominantes no esporte.

"É uma loucura isso. Antes de começar a competição, não imaginava vencer os melhores do mundo. É uma loucura colocar meu nome na história do tênis de mesa mundial", disse Calderano na zona mista após a final.

"Trabalhei muito por isso e sempre acreditei em mim. Há um mês, eu estava realmente mal. Quero agradecer a todos os torcedores e minha família pelo apoio", acrescentou o brasileiro, que foi quarto colocado nas Olimpíadas de Paris e ficou à beira do pódio. ( com Ansa)