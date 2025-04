Arrascaeta marca duas vezes e Flamengo vence o Grêmio em Porto Alegre

Time rubro-negro foi superior o jogo inteiro e consegue a vitória por 2 a 0. Mengão está na liderança do Brasileirão com sete pontos

Publicado em 13/04/2025 às 19:40

Alterado em 14/04/2025 às 08:33

Por Rômulo Paranhos - Mais um triunfo fora de casa com autoridade! Jogando em Porto Alegre, o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 0 na tarde deste domingo (13), pela terceira rodada do Brasileirão. Com mais uma boa atuação, Arrascaeta foi decisivo e balançou as redes duas vezes para o Mengão, que assumiu a liderança da competição com sete pontos.

Com dois gols na partida, Arrascaeta se tornou o segundo estrangeiro que mais balançou as redes vestindo o Manto Sagrado, com 78.

O jogo

A partida mal começou e o Mengão abriu o marcador em Porto Alegre. No primeiro contra-ataque, Michael conseguiu enfiar um passe entre a defesa do Grêmio e Arrascaeta apareceu livre para driblar o goleiro e empurrar para as redes: 1 a 0.

Com o gol no início, o time rubro-negro tinha mais tranquilidade para trabalhar a bola na transição da defesa para o ataque. Aos 14’, Braithwaite cruzou na área e a bola bateu no braço de Gerson. Os gremistas reclamaram de pênalti, mas o VAR considerou toque involuntário do capitão rubro-negro.

Quando descia ao ataque, o Flamengo levava perigo à meta de Tiago Volpi. Aos 22’, Arrascaeta chegou pela esquerda da área e cruzou para Bruno Henrique, que finalizou sem ângulo para defesa do goleiro.

Nos minutos finais, o Rubro-Negro ficou valorizando a posse de bola, trocando passes na intermediária de ataque. Aos 43’, Michael recebeu na ponta esquerda, cortou pra dentro e arriscou o chute. Volpi espalmou para evitar o segundo gol. A primeira etapa terminou com o Fla controlando o jogo.

Na volta pro segundo tempo, o Flamengo seguiu no ataque buscando ampliar o marcador. Aos dois minutos, Michael recebeu na esquerda, cortou pra dentro e bateu forte. A bola passou à esquerda de Volpi. O Grêmio, por sua vez, tentava chegar ao ataque, mas a defesa rubro-negra conseguia neutralizar as jogadas.

Aos 21’, o Mengão ampliou o placar, novamente com o camisa 10 da Gávea! Cebolinha, mesmo caído, conseguiu o passe para Arrascaeta avançar livre até a área e dar um toque sutil para marcar o segundo dele e do Flamengo no jogo: 2 a 0.

Na reta final, o Mais Querido ficou valorizando a posse de bola. Aos 42’, Cebolinha carregou pelo meio, abriu um clarão na defesa gremista e ele arriscou o chute de fora da área. O goleiro fez a defesa. Fim de jogo na Arena do Grêmio com mais um triunfo do Mengão fora de casa.

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick, De La Cruz (Juninho) e Gerson (Plata); Arrascaeta (Luiz Araújo), Michael (Everton Cebolinha), e Bruno Henrique (Allan).

Técnico: Filipe Luís.

Grêmio

Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely (Jemerson), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Edenílson (Amuzu), Camilo (Dodi), Villasanti e Cristaldo (Monsalve); Braithwaite e Pavón (Alysson).

Técnico: Gustavo Quinteros.

Ficha técnica

Grêmio 0x2 Flamengo – 3ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS

Data e horário: 13/04/2025 às 17h30

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Cartões amarelos: Edenílson (GRE), Erick Pulgar (FLA) e De La Cruz (FLA)

Gols: Arrascaeta (3’1ºT e 21’2ºT).

(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)