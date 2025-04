Alcaraz vem de decepção para conquistar o primeiro título de Monte Carlo

Publicado em 13/04/2025 às 09:57

Alterado em 13/04/2025 às 10:32

.

Carlos Alcaraz se recuperou de um início lento para derrotar Lorenzo Musetti por 3-6, 6-1 e 6-0, neste domingo (13) e conquistar seu primeiro título do Masters de Monte Carlo, sua maior vitória desde que ergueu o troféu de Wimbledon em 2024.



Depois de uma decepcionante virada norte-americana em março, onde perdeu no início de Miami e caiu nas semifinais em Indian Wells, o espanhol de 21 anos voltou à forma no saibro, conquistando sua sexta coroa de Masters 1000 e 10º título geral de Grand Slams.

Em uma tarde cinzenta na quadra Rainier III, com vista para o mar Mediterrâneo, Alcaraz inicialmente parecia fora de si.



Musetti quebrou duas vezes no início e aproveitou 11 erros não forçados do forehand de Alcaraz para vencer o set de abertura. A variedade e a habilidade da quadra do italiano deram a ele a vantagem contra um oponente hesitante que lutava para encontrar seu ritmo.



Mas o ímpeto mudou no segundo set.



Alcaraz começou a atacar com mais autoridade e limpou seus golpes de chão, quebrando duas vezes para ensacar cinco jogos consecutivos, invertendo completamente o roteiro.



Musetti, que havia jogado várias partidas longas no início da semana, começou a desaparecer fisicamente sob o ritmo, equilíbrio e força implacáveis do espanhol.

O set final foi unilateral.



Alcaraz quebrou no jogo de abertura e correu para uma vantagem de 3-0, momento em que Musetti recebeu um tempo médico para tratamento na coxa direita.



A partir daí, o espanhol não olhou para trás, fechando a partida com eficiência clínica, com Musetti conseguindo apenas oito pontos no set final.



A vitória de Alcaraz em Monte Carlo permite que ele supere Alexander Zverev, recuperando o segundo lugar do mundo no ranking da ATP e subindo para o topo da ATP Race de 2025, à frente de Jannik Sinner.

Enquanto isso, o número um do mundo, Sinner, recebeu permissão para retornar às instalações oficiais de treinamento no domingo, após uma suspensão de três meses por doping.



Alcaraz jogará em seguida no Aberto de Barcelona contra um qualificador, impulsionado por seu forte desempenho em Monte Carlo e procurando defender seu título de Roland Garros quando o torneio começar no final de maio.