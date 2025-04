Fluminense goleia o GV San José e segue líder na Conmebol Sul-Americana

Everaldo (2), Serna e Cano (2) marcaram os gols da vitória tricolor

Publicado em 10/04/2025 às 23:36

Alterado em 11/04/2025 às 08:24

O Fluminense goleou o GV San José (BOL) por 5 a 0, nesta quinta-feira (10), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana, no Maracanã. Everaldo (2), Kevin Serna e Germán Cano (2) marcaram os gols do Tricolor, que lidera o Grupo F da competição, com seis pontos.

A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta a campo no domingo (13/04) para enfrentar o Santos, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h30, no Maracanã.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense dominou as ações da etapa inicial, controlando a posse de bola no campo ofensivo e sem proporcionar chances ao adversário. A primeira chegada de perigo do Tricolor foi aos cinco minutos, quando Serna cruzou e a bola sobrou para Keno finalizar com desvio para escanteio. Aos 14, Everaldo recebeu cruzamento de Serna, chutou travado e a bola foi pela linha de fundo. Quatro minutos depois, Samuel Xavier achou Everaldo dentro da área e o centroavante arrematou para defesa do goleiro.

O Tricolor continuou impondo o ritmo ofensivo e logo chegou ao primeiro gol. Aos 20 minutos, Everaldo recebeu de Keno, girou e acertou um belo chute de fora da área para abrir o placar.

Mesmo com o resultado favorável, o Fluminense seguiu pressionando o adversário. Aos 33, Keno finalizou rasteiro e o goleiro espalmou. Na sequência do lance, a bola sobrou para Bernal, que chutou forte, mas foi bloqueado pelo defensor. Aos 44 minutos, Samuel Xavier recebeu de Nonato e cruzou para Everaldo, que acertou um lindo voleio para ampliar a vantagem do Fluminense.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Tricolor manteve o ímpeto da primeira etapa com a intenção de ampliar o placar. Aos nove, PH Ganso achou belo passe para Keno, que finalizou com perigo para fora. Cinco minutos depois, PH Ganso chutou de fora da área e o goleiro espalmou. No rebote, Kevin Serna tirou o goleiro e marcou o terceiro gol do Fluminense.

Sem dar chances ao adversário, o Time de Guerreiros seguiu ocupando o campo de ataque e criando oportunidades de gol. Aos 20, Serna recebeu de Everaldo e chutou rasteiro para defesa do goleiro. Aos 26, Leo Jance cruzou para Paulo Baya, que dominou, arrematou forte e a bola passou perto do travessão. No minuto seguinte, Bernal desarmou o adversário na intermediária e tocou para Cano, que dominou e finalizou no canto do goleiro para marcar o quarto do Tricolor.

O Fluminense ainda foi em busca do quinto gol. Aos 33 minutos, Nonato tabelou com Cano, invadiu a área e rolou para o camisa 14 empurrar para o gol e anotar mais um para o Tricolor. Antes do término da partida, aos 46, Paulo Baya recebeu de Lezcano e chutou forte para defesa do goleiro.

Com grande atuação no Maracanã, o Fluminense chegou a duas vitórias e lidera o Grupo F da competição, com seis pontos.



FICHA TÉCNICA

Conmebol Sul-Americana - Fase de Grupos - 2ª rodada

10/04/2025, 21h30 – Maracanã



Fluminense (5)

Fábio; Samuel Xavier (Hércules), Ignácio, Thiago Santos e Leo Jance; Facundo Bernal, Nonato e PH Ganso (Lezcano); Kevin Serna (Lavega), Keno (Paulo Baya) e Everaldo (Germán Cano). Técnico: Renato Gaúcho.



GV San José (0)

Poveda; Jhoni Ramallo, Seimandi, Michelli (Landa) e Jaime Villamíl; Sergio Villamíl, López Pissano (Galindo) e Ribera (Diego Vargas); Arismendi (Becerra), Vides (Vásquez) e Dico Roca. Técnico: Dalcio Giovagnoli.

Gols: Everaldo (20’ 1T) (44’ 1T), Kevin Serna (14’ 2T), Germán Cano (27’ 2T) (33’ 2T) (FLU)

Cartões amarelos: Becerra (GVS); Hércules (FLU)

Arbitragem: Roberto Perez, auxiliado por Jesus Sanchez e Enrique Pinto (PER). (com Assessoria de Comunicação do Fluminense)