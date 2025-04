Flamengo é derrotado pelo Central Córdoba no Maracanã

Time rubro-negro encontrou dificuldades para furar a defesa argentina e sofreu o revés por 2 a 1, na segunda rodada da Libertadores

Publicado em 09/04/2025 às 23:33

Alterado em 10/04/2025 às 10:06

Na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Central Córdoba (ARG) por 2 a 1 nesta quarta-feira (9), no Maracanã. De La Cruz, de falta, marcou o único gol rubro-negro na partida. O Mais Querido teve domínio da posse de bola durante todo o jogo, mas esbarrou na defesa fechada do time argentino.

O jogo

A bola rolou com o Flamengo já partindo para o ataque. Logo no primeiro minuto, Plata recuperou a bola no meio, deu uma caneta no marcador e tocou para Juninho, que avançou em direção ao gol, mas chuta em cima do defensor do Córdoba.

No primeiro ataque do Central Córdoba, Cufré arriscou o chute de fora da área e obrigou Rossi a fazer boa defesa, espalmando para escanteio. Aos 11’, o time rubro-negro chegou novamente com perigo. Arrascaeta tabelou com Plata, driblou o marcador e bateu no canto para defesa do goleiro.

Três minutos depois, De La Cruz cobrou falta na área e Léo Ortiz desviou para o gol, obrigando Aguerre a fazer outra defesa. Aos 20’, após consultar o VAR, o árbitro marcou pênalti por mão na bola de Léo Pereira na área. Heredia foi para cobrança e deslocou Rossi, abrindo o placar no Maracanã.

Precisando reverter o resultado, o Flamengo se mandou todo para o campo ofensivo e ficou girando a bola pra ver se abria espaço na defesa do Córdoba. Aos 35’, Bruno Henrique foi derrubado dentro da área e o árbitro apontou a marca do pênalti. Mas o reconsiderou a decisão e marcou apenas falta na entrada da área. Léo Pereira cobrou por cima da barreira e a bola passou raspando a trave.

O Central Córdoba ampliou aos 43’. Após falta cobrada na área, Florentín subiu sozinho para marcar o segundo do time argentino: 2 a 0. Final de primeiro tempo com o Rubro-Negro tendo que reverter o resultado.

Na volta para a segunda etapa, Filipe Luís promoveu logo três mudanças na equipe. Saíram Varela, Evertton Araújo e Juninho para as entradas de Wesley, Erick Pulgar e Gerson. Com as substituições, o Flamengo passou a agredir ainda mais o time argentino em busca de marcar logo o primeiro gol.

Quando chegava próximo à área do Central, o time rubro-negro encontrava dificuldades para entrar na área devido ao forte bloqueio feito pelos argentinos. Até que aos 15’, o Mengão diminuiu com De La Cruz. O uruguaio cobrou falta com categoria no ângulo do goleiro. Um golaço!

O jogo ficou bem aberto. O Flamengo tentava manter a intensidade no ataque, enquanto o Córdoba se defendia e explorava os contra-ataques. Com quase 30’, após ficar quase sete meses longe dos gramados, o atacante Pedro entrou em campo no lugar de Alex Sandro.

Nos minutos finais, a equipe rubro-negra foi para o tudo ou nada buscar pelo menos o gol do empate, mas não conseguiu. Fim de jogo com derrota no Maracanã

Flamengo

Rossi; Varela (Wesley), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Pedro); Evertton Araujo (Erick), De La Cruz e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata, Bruno Henrique e Juninho (Gerson).

Técnico: Filipe Luís.

Central Córdoba

Aguerre; Moyano (Pillud), Abascia, Rivero e Cufré (Casermeiro); Galván, Iván Gómez (Cristóforo) e José Florentín; Perelló (Martínez), Heredia e Angulo (Verón).

Técnico: Omar De Felippe.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (13) para enfrentar o Grêmio, às 17h30, na Arena do Grêmio, na terceira rodada do Brasileirão.

Ficha técnica

Flamengo 1x2 Central Córdoba – 2ª Rodada do Grupo C da Conmebol Libertadores

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 09/04/2025 às 21h30

Arbitragem: Cristian Garay (Chile), Alejandro Molina (Chile) e Claudio Urrutia (Chile)

Cartões amarelos: Moyano (CCO), Heredia (CCO), Erick Pulgar (FLA), Abascia (CCO), Galván (CCO), De La Cruz (FLA) e Angulo (CCO)

Gols: Heredia (23’1ºT), José Florentín (43’1ºT) e De La Cruz (15’2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)