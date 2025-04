Morre no Rio o ex-goleiro Manga, ídolo do Botafogo, aos 87 anos

Publicado em 08/04/2025 às 09:06

Alterado em 08/04/2025 às 09:06

Manga também jogou no Internacional de Porto Alegre Foto: reprodução

Morreu nesta terça-feira (8) aos 87 anos o ex-goleiro Haílton Corrêa de Arruda, o eterno Manga. Ídolo de Botafogo, Internacional e Nacional-URU e um dos grandes goleiros da história do futebol, ele lutava contra um câncer de próstata e estava internado no Hospital Rio Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Manga defendeu o Botafogo de 1959 a 1968 e foi bicampeão carioca duas vezes, em 1961/62 e 1967/68. Foi tetracampeão uruguaio e campeão da Libertadores e do Mundial pelo Nacional, tricampeão gaúcho e bicampeão brasileiro pelo Internacional, campeão equatoriano pelo Barcelona e tricampeão pernambucano pelo Sport.



Manga estava internado para tratar um câncer de próstata Foto: Vítor Silva/Botafogo

Veja o comunicado do Botafogo Social e Olímpico:

"É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 87 anos, no Hospital Rio Barra.

Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu nosso Glorioso de 1959 a 1968, tendo integrado dois dos maiores times da nossa história, os bicampeões cariocas de 61/62 e 67/68.

Titular da Seleção Brasileira de 66, Manga deixa uma história de defesas inesquecíveis e muito amor pelo Botafogo.

O presidente do Botafogo, João Paulo de Magalhães Lins, já ofereceu o salão nobre de General Severino para a realização do velório do ídolo alvinegro.

“Faremos todas as homenagens a esse gigante de nossa história, que seguirá eternamente vivo em nossos corações”, afirmou o presidente João Paulo."