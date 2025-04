Fluminense vence o Red Bull Bragantino na reestreia do técnico Renato Gaúcho

Lima e Martinelli marcaram os gols da vitória tricolor no Maracanã

Publicado em 06/04/2025 às 18:11

Alterado em 07/04/2025 às 07:15

O Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, na tarde deste domingo (6), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida que marcou a estreia do técnico Renato Gaúcho e o retorno de Ganso aos gramados, a equipe foi para cima durante todo o jogo e Lima e Martinelli marcaram os gols do Tricolor.

O Fluminense volta a campo na quinta-feira (10), quando enfrenta o GV San José, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo F da Conmebol Sul-Americana 2025.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense iniciou a partida pressionando a saída de bola adversária e marcando presença no campo ofensivo. A primeira grande chance veio aos seis minutos. Hércules tabelou com Arias, invadiu a área e finalizou firme no gol, exigindo grande defesa do goleiro. Aos dez, a equipe puxou contra-ataque e acionou Canobbio, que invadiu a área, mas mandou por cima do gol.

Arias apareceu novamente aos 18, quando cruzou para Lima, que dominou e chutou para fora. Sete minutos depois, Canobbio achou Renê na área, mas a o chute do lateral desviou na defesa e passou rente à trave. Na sequência, Arias cobrou escanteio e Thiago Silva cabeceou para fora.

O Flu quase abriu o placar aos 33, mas a cabeçada de Freytes parou em outra grande defesa do goleiro adversário. No minuto seguinte, Lima tabelou com Canobbio, aproveitou a sobra, driblou o goleiro e tocou para o fundo da rede para abrir o placar.

SEGUNDO TEMPO

O Tricolor quase ampliou aos 13, com Canobbio. Arias e Samuel fizeram bela jogada pela direita, o colombiano cruzou na área e a bola sobrou para Canobbio, que finalizou forte no gol, mas o chute desviou na defesa e saiu pela linha de fundo.

A equipe voltou a ameaçar aos 29. Renê lançou para Keno na ponta esquerda, que buscou Everaldo no meio, mas teve o passe interceptado pela zaga. No minuto seguinte, Samuel cruzou na área e Keno tentou de cabeça, mas mandou por cima do gol. Aos 36, o Bragantino empatou. Bernal arriscou de longe, aos 44, mas mandou para fora.

Nos acréscimos, Arias cobrou escanteio na área e Thiago Silva cabeceou, mas a defesa afastou, No rebote, o capitão bateu cruzado e a bola sobrou para Martinelli, que mandou forte no fundo do gol para dar a vitória ao Fluminense. Ao fim, o placar garantiu os primeiros três pontos do Tricolor no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - 2ª rodada

06/04/2025, 16h – Maracanã



Fluminense (2)

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lima (Ganso); Canobbio (Keno), Jhon Arias e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho.



Red Bull Bragantino (1)

Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzman Rodriguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Matheus Fernandes (Eric Ramires) e Jhon Jhon (Isidro Pitta); Laquintana, Eduardo Sasha e Vinicinho (Lucas Barbosa). Técnico: Fernando Seabra.

Gols: Lima (33’ 1T) e Martinelli (47’ 2T) (FLU); Pitta (36’ 2T) (RBB)

Cartões amarelos: Hércules (FLU)

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leonae Carvalho Rocha. (com Assessoria de Comunicação do Fluminense)