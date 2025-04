Flamengo derrota o Vitória no Barradão e conquista primeiro triunfo no Brasileirão

Com gols de Arrascaeta e Bruno Henrique, time rubro-negro faz 2 a 1 e volta para o Rio de Janeiro com os três pontos

Publicado em 06/04/2025 às 20:46

Alterado em 07/04/2025 às 06:41

Por Rômulo Paranhos - Atuando em Salvador, o Flamengo conquistou o primeiro triunfo no Brasileirão ao bater o Vitória por 2 a 1, na noite deste domingo (6), no Barradão. Arrascaeta e Bruno Henrique balançaram as redes para o Mengão, que dominou a partida durante os 90 minutos, criando inúmeras chances de gol.

Agora, o Mais Querido volta suas atenções na Libertadores, quando enfrenta o Central Córdoba na quarta-feira (9), às 21h30, no Maracanã, em busca da segunda vitória na competição continental.

O jogo

O Flamengo começou a partida buscando logo o ataque e criou duas chances com menos de cinco minutos. A primeira foi com Gerson, que bateu forte dentro da área para boa defesa do goleiro. Em seguida, Wesley cruzou na medida para Cebolinha cabecear com perigo. A bola passou muito perto da trave.

Após a pressão nos primeiros minutos, o time rubro-negro valorizava a posse de bola trocando passes no campo ofensivo. O Vitória, por sua vez, se posicionava todo na defesa à espera do contra-ataque para tentar surpreender o Fla. O jogo era de paciência. Para tentar abrir espaço da defesa baiana, o Mais Querido rodava a bola na intermediária adversária.

Aos 30’, Arrascaeta ajeitou de peito para Juninho soltar a bomba de fora da área. A bola explodiu no travessão e a defesa do Vitória afastou em seguida. Nos minutos finais, o jogo perdeu um pouco a intensidade. Apesar da superioridade e de várias oportunidades criadas pelo Flamengo, a primeira etapa terminou sem gols.

Na volta do intervalo, o Rubro-Negro carioca seguiu ocupando o campo ofensivo e evolvendo o Vitória com a troca de passes. Por volta dos 13 minutos, o técnico Filipe Luís promoveu duas alterações. Entraram Bruno Henrique e Plata nos lugares de Cebolinha e De La Cruz, respectivamente.

Gerson arriscou o chute de fora da área aos 15’. O goleiro fez a defesa. Na sequência, a genialidade de Arrascaeta fez a diferença para o Mengão abrir o placar no Barradão. O uruguaio roubou a bola de Janderson, avançou com a bola dominada e tocou de biquinho no canto do goleiro para fazer 1 a 0.

Após o gol, Luiz Araújo e Michael também entraram em campo. O Vitória chegou ao empate aos 31’ com Wellington Rato, que bateu de fora da área, a bola desviou e enganou Rossi: 1 a 1. O Mengão não desistiu, foi para o ataque e marcou o segundo aos 41’. Luiz Araújo cruzou da esquerda para Bruno Henrique, bem posicionado, empurrar para as redes: 2 a 1. Foi o 101º gol do camisa 27 com o Manto Sagrado.

Nos acréscimos, Bruno Henrique por muito pouco não fez o terceiro. Na ponta esquerda, Michael entortou o marcador e cruzou na área para o atacante cabecear com perigo. Fim de jogo no Barradão com a primeira vitória do Mengão no campeonato.

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick, De la Cruz (Plata) e Arrascaeta (Luiz Arap); Gerson (Evertton Araújo), Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Juninho (Michael).

Técnico: Filipe Luís.

Vitória

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jemerson; Ricardo Ryller, Willian Oliveira (Wellington Rato), Baralhas e Matheuzinho; Erick (Osvaldo) e Janderson (Fabri).

Técnico: Thiago Carpini.

Ficha técnica

Vitória 1x2 Flamengo – 2ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Barradão, Salvador-BA

Data e horário: 06/04/2025 às 18h30

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS), Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

Cartão vermelho: Thiago Carpini (VIT)

Gols: Arrascaeta (16’2ºT), Wellington Rato (31’2ºT) e Bruno Henrique (41’2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)