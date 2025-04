IGOR JESUS VOLTA A MARCAR, BOTAFOGO DERROTA O JUVENTUDE E VENCE A PRIMEIRA NO BRASILEIRÃO

Publicado em 05/04/2025 às 22:54

Alterado em 06/04/2025 às 14:45

Depois de uma sequência de oito jogos oficiais sem vitória, o Botafogo derrotou o Juventude por 2 a 0 neste sábado (5), no Estádio Nilton Santos, e venceu a primeira no Campeonato Brasileiro. Igor Jesus, encerrando um jejum de gols, e Mateo Ponte fizeram os gols do Glorioso.

Foi também a primeira vitória em jogos oficiais do técnico Renato Paiva. O Botafogo agora tem quatro pontos na classificação, dividindo a liderança do Brasileirão com Corinthians e Ceará no momento. Terça, já tem outro jogo, contra o Carabobo, no Nilton Santos, pela Libertadores.

O jogo

O Botafogo não fez bom primeiro tempo, tanto ofensiva quanto defensivamente, e o Juventude começou melhor. Logo aos seis minutos, o primeiro susto. Taliari recebeu em excelentes condições, cara a cara com John, mas escorregou na hora de finalizar. A auxiliar Neuza Ines Back deu impedimento, mas o atacante do Papo estava em posição legal. E o Glorioso teve mais sorte do que juízo no lance.

Desta vez, no entanto, o Botafogo foi eficiente. Na primeira jogada que conseguiu trabalhar com qualidade na frente, Marlon Freitas tocou por cima, Artur cruzou e Igor Jesus tocou de cabeça no cantinho, encerrando um jejum de dez jogos sem marcar – o último gol havia sido marcado ainda em janeiro, contra o Fluminense, pelo Carioca.

No fim do primeiro tempo, o Botafogo ainda teve outra chance de marcar e ampliar o marcador. Cuiabano chegou rolando para trás e Savarino, de frente para o gol, acabou errando a mira e finalizando para fora.

O Juventude saiu mais para o ataque no segundo tempo. E assustou de novo. Aos quatro minutos, Emerson Batalla recebeu ótima enfiada de Gabriel Talieri e saiu na cara de John, mas finalizou mal demais. Ainda bem! Ao mesmo tempo, o Glorioso foi tendo espaços e aproveitou. Aos 16, Cuiabano cruzou rasteiro, Mateo Ponte entrou como uma flecha pelo meio e finalizou de carrinho, estufando as redes: 2 a 0.

Com a vantagem maior, o Botafogo foi tendo ainda mais espaços para contra-atacar. Aos 18, Artur cruzou para o meio e Savarino não conseguiu escorar. O Juventude também contra-atacou e Taliari acertou a trave, aos 20. Mas o Fogão seguiu criando chances. Aos 23, Artur recebeu de Marlon Freitas, invadiu a área e acertou o travessão. Pouco depois, Mateo Ponte recebeu de lançamento de Gregore e deu em Igor Jesus, que girou e marcou o segundo – o gol, porém, foi anulado, porque o lateral uruguaio estava impedido.

No fim, com o jogo controlado, o Botafogo teve mais chances e poderia até ter goleado o Juventude. Aos 36 minutos, Igor Jesus ganhou no alto (como quase sempre) e raspou, Artur avançou, entrou na área, mas foi travado por Jadson na hora do chute. Aos 45, Santi Rodríguez chutou no cantinho e obrigou o goleiro Marcão a se esticar e espalmar para o lado. O Fogão somou três pontos, mostrou evolução e saiu aos gritos de “É campeão!”.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 JUVENTUDE

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 5/4/2025 – 21h

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa/PE)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

VAR: Diego Pombo Lopez (VAR-Fifa/BA)

Renda e público: R$ 555.450,00 / 9,060 pagantes / 10.030 presentes

Cartões amarelos: Alexander Barboza e Gregore (BOT); Emerson Batalla, Daniel Giraldo e Adriano Martins (JUV)

Cartões vermelhos: –

Gols: Igor Jesus 23’/1ºT (1-0) e Mateo Ponte 16’/2ºT (2-0)

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte 10’/2ºT), Jair, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles 37’/2ºT); Gregore (Newton 37’/2ºT), Marlon Freitas e Patrick de Paula (Santiago Rodríguez 10’/2ºT); Artur, Igor Jesus (Mastriani 42’/2ºT) e Savarino – Técnico: Renato Paiva.

JUVENTUDE: Marcão; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Daniel Giraldo (Nenê 27’/2ºT), Jadson e Mandaca (Emerson Galego 42’/2ºT); Emerson Batalla (Giovanny 27’/2ºT), Gabriel Taliari (Matheus Babi 27’/2ºT) e Petterson (Maurício Garcez 12’/2ºT) – Técnico: Fabio Matias.