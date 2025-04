Fluminense vence o Once Caldas na estreia na Sul-Americana

Fora de casa, Cano marcou o gol da vitória do Tricolor

Publicado em 01/04/2025 às 23:33

Alterado em 02/04/2025 às 06:17

O Fluminense venceu o Once Caldas por 1 a 0, na noite desta terça-feira (1º), pelo jogo de estreia da Conmebol Sul-Americana. No Estádio Palogrande, em Manizales, na Colômbia, Germán Cano marcou de cabeça e garantiu a vitória do Tricolor.

A equipe comandada pelo técnico Marcão volta a campo no domingo (06/04), quando enfrenta o Red Bull Bragantino, às 16h, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

PRIMEIRO TEMPO

Os primeiros 20 minutos foram de poucas chances do Fluminense. Aos 7 minutos, Arias cobrou escanteio e a bola sobrou na área para Cano, que foi desarmado antes do chute. A dupla funcionaria novamente aos 27, mas a defesa conseguiu o corte assim que o camisa 14 dominou

O gol saiu aos 30, quando Arias cruzou para a área e Cano mandou de cabeça para o fundo da rede. A equipe continuou indo para cima e quase marcou o segundo aos 34, após cruzamento de Renê para Cano, que cabeceou para defesa do goleiro.

SEGUNDO TEMPO

O Tricolor voltou trocando passes em busca de espaços para atacar. Aos 27, Arias fez bela jogada pela esquerda, limpou a marcação, invadiu a área e tentou uma cavadinha, mas mandou para fora.

O time seguiu procurando maneiras de infiltrar a defesa adversária e, aos 40, Serna encontrou Lezcano na área, que mandou de cabeça na trave. Nos acréscimos, a bola sobrou para Everaldo, que carregou até a entrada da área e tocou para Serna finalizar travado pela zaga.

No fim, a vitória fez o Fluminense iniciar a campanha na Conmebol Sul-Americana com vitória no grupo F. Na próxima quinta-feira (10), o Tricolor recebe o GV San Jose, da Bolívia, no Maracanã, pela segunda rodada da competição.

FICHA TÉCNICA

Conmebol Sul-Americana - fase de grupos - 1ª rodada

01/04/2025, 21h30 – Estádio Palogrande



Fluminense (1)

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lima (Lezcano); Canobbio (Serna), Jhon Arias e Germán Cano (Eve). Técnico: Marcão.



Once Caldas (0)

Aguirre; Juan Cuesta, Cardona, Malagón e Patiño; Rojas, Alejandro García (Zuleta) e Mateo García (Castaño); Zapata (Palacios), Dayro Moreno e Barrios (Contrenras). Técnico: Hernán Herrera.



Gols: Germán Cano (30’ 1T) (FLU)

Cartões amarelos: Juan Cuesta, Alejandro Garcia e Mateo Garcia (ONC); Canobbio e Martinelli (FLU)

Arbitragem: Maximiliano Nicolas Ramirez, auxiliado por Maximiliano del Yesso e José Savorani. (com Assessoria de Comunicação do Fluminense)