Flamengo fica no 0 a 0 com o Fluminense e conquista o Campeonato Carioca pela 39ª vez

Mais Querido, que jogava pelo empate, teve dois gols anulados na reta final da partida

Publicado em 16/03/2025 às 18:49

Alterado em 16/03/2025 às 19:34

Por Gabriel Lima - O Rio de Janeiro é rubro-negro! Neste domingo, o Mengão ficou no 0 a 0 com o Fluminense e conquistou o Campeonato Carioca pela 39ª vez em sua história. O Mengo jogava pelo empate já que na partida de ida venceu por 2 a 1. Agora, o foco é no Brasileirão. Os campeões cariocas enfrentam o Internacional no dia 29 de março, no Maraca, pela 1ª rodada.

Jogo

O primeiro tempo foi todo do Flamengo. A melhor chance rubro-negra saiu dos pés do atacante equatoriano Plata. Aos 24 minutos, ele roubou a bola de Fábio, finalizou, mas o goleiro se recuperou e fez um milagre, evitando o gol do Mengo. Plata ainda teve mais uma chance, mas o zagueiro Thiago Silva salvou o Fluminense. Depois, outra chance incrível desperdiçada. Arrasca lançou Luiz Araújo, que finalizou na saída de Fábio. A bola passou muito perto do gol.

O segundo tempo foi mais equilibrado. O Fluminense, precisando do resultado, saiu um pouco mais para o jogo. Mas não chegou a assustar o Flamengo. A única chance do adversário no jogo foi um cabeceio de Cano que passou longe do gol. O Flamengo, dominante, voltou a criar bastante. E no fim da partida teve dois gols anulados pelo VAR. No primeiro, Juninho ganhou no corpo do zagueiro, tocou para Plata, que finalizou bonito para marcar. O árbitro alegou falta de Juninho. Depois, Juninho serviu Michael para marcar. O VAR deu impedimento de Juninho.

Ficou nisso: 0 a 0 e mais um título rubro-negro. Já é o terceiro na temporada. O Mengão foi campeão da Supercopa do Brasil, da Taça Guanabara e agora do Cariocão. Faz a festa, Nação! Vamos por mais e mais!

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick, De la Cruz, Arrascaeta (Varela) e Gerson (Juninho); Luiz Araújo (Michael) e Plata

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Otávio (Riquelme Felipe), Martinelli (Serna) e Lima; Arias, Cano (Everaldo) e Canobbio (keno)

Ficha técnica

Flamengo 0 x 0 Fluminense – Jogo de volta da final do Campeonato Carioca

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 16/03/2025 às 16h

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Daniel de Oliveira Alves Pereira

Cartões: Ignácio (FLU), Thiago Silva (FLU), Otávio (FLU), Riquelme Felipe (FLU), Lima (FLU) e Canobbio (FLU); De La Cruz (FLA), Arrascaeta (FLA) e Luiz Araújo (FLA)

(com Ascom /Flamengo)