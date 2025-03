Flamengo vence o Fluminense por 2 a 1 no primeiro jogo da final do Estadual

Wesley e Juninho marcaram os gols rubro-negros. Keno marcou pelo Flu. Jogo de volta é domingo, às 16h

Publicado em 13/03/2025 às 00:14

Alterado em 13/03/2025 às 11:17

Na noite desta quarta-feira (12), o Flamengo de Filipe Luís venceu mais uma. Com 39 mil torcedores presentes no Maraca, o Rubro-negro jogou bem e venceu o Fluminense por 2 a 1 na partida de ida da final do Carioca. Wesley, recém-convocado para a Seleção Brasileira, e Juninho, que voltou recentemente de lesão, marcaram. Keno descontou no fim para o tricolor. Agora, as duas equipes se enfrentam no próximo domingo (16) às 16h, para decidir o campeão estadual de 2025. O Flamengo joga pelo empate.

O jogo

O Flamengo iniciou a partida da melhor forma. Wesley, o cria que vive uma fase espetacular, arriscou de fora da área, a bola quicou e matou o goleiro Fábio: 1 a 0 Flamengo. A partida seguiu com o Flamengo seguro no jogo, se segurando bem atrás, enquanto o Fluminense dominava o primeiro tempo.

Aos 41 minutos, mais uma grande chance rubro-negra. Erick Pulgar deu um bom passe para Gerson, que tentou cortar Otávio mas errou. A bola sobrou novamente para Pulgar, que emendou um chute de primeira levando perigo para Fábio.



Keno fez o gol que repôs o Fluminense na disputa Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

No lance seguinte, Arrascaeta recebeu uma bola de Luiz Araújo e finalizou para fora. O Mengão foi para o intervalo em vantagem: 1 a 0.

Após a parada técnica, o Fluminense continuou procurando espaços no ataque e conseguiu criar mais chances de igualar o marcador. Aos 31, após dividida na entrada da área, Arias entrou cara a cara com o goleiro e chutou para fora. Cinco minutos depois, Canobbio limpou a marcação e finalizou de fora da área para defesa do goleiro.



No início da segunda etapa só deu Flamengo, Gerson avançou pela direita e achou Arrascaeta, que finalizou com desvio e por pouco não ampliou o placar. Fábio fez milagre.

Juninho, que entrara no lugar de Plata, ampliou o placar para o Mengão no segundo tempo. Após erro do Fluminense, Luiz Araújo lançou para Gerson, que deixou para Arrascaeta, mas foi travado na hora da batida. A bola sobrou para Juninho, que bateu com desvio para marcar. O atacante só precisou de dez minutos em campo para deixar o dele, que estrela! Aos 42’, o Fluminense diminui com Keno. Final de partida e vitória rubro-negra: 2 a 1.

Nos minutos finais, o Tricolor foi em busca do empate. Aos 44, Hércules chutou de fora da área e a bola saiu pelo lado direito da trave. Mesmo pressionando, o Fluminense não conseguiu chegar ao segundo gol.

O Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença no jogo de domingo. Caso ganhe por um gol, a disputa irá para as penalidades máximas.

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Varela); Erick (Allan), De la Cruz (Evertton Araújo), Arrascaeta (Matheus Gonçalves) e Gerson; Luiz Araújo e Plata (Juninho)

Fluminense

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Thiago Silva e Gabriel Fuentes; Otávio (Riquelme Felipe), Martinelli e Arias; Serna (Hércules), Cano (Everaldo) e Canobbio (Keno)

Ficha técnica

Fluminense 1 x 2 Flamengo – Jogo de ida da final do Campeonato Carioca

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 12/03/2025 às 21h30

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz, Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Gustavo Mota Correia

Gols: Wesley (FLA), Juninho (FLA) e Keno (FLU)

Cartões: Samuel Xavier (FLU), Guga (FLU), Martinelli (FLU), Cano (FLU), Canobbio (FLU), Keno (FLU), Victor Eudes (FLU) Freytes [cartão vermelho] (FLU) e assistente técnico [cartão vermelho] (FLU); De La Cruz (FLA)

(com Gabriel Lima /Ascom Flamengo, e Ascom Fluminense)