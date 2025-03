Fluminense empata com Volta Redonda e se classifica para a final do Carioca

Após goleada no jogo de ida, Tricolor avança e enfrentará o Flamengo na decisão

Publicado em 09/03/2025 às 20:28

Alterado em 10/03/2025 às 09:47

O Fluminense está de volta à final do Campeonato Carioca depois de empatar por 0 a 0 com o Volta Redonda, pelo jogo de volta da semifinal da competição, neste domingo (9), no Estádio Raulino de Oliveira. O adversário do Tricolor na decisão será o Flamengo.

A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes volta a campo na próxima quarta-feira (12) para enfrentar o Flamengo, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. A partida será às 21h30, no Maracanã.

PRIMEIRO TEMPO

Administrando a vantagem construída na partida de ida, o Fluminense iniciou o confronto buscando ocupar o campo ofensivo e dominar a posse da bola. O Tricolor apostou em jogadas de ligação direta para Everaldo fazer o pivô ou escorar para Keno e Serna atacarem em profundidade.

Em um primeiro tempo truncado e de disputas físicas, o "time de guerreiros" apresentou solidez defensiva, sem proporcionar chances de perigo ao Volta Redonda. Apesar de construir chegadas ao ataque, principalmente pelos lados do campo, o Fluminense não conseguiu concluir as jogadas em finalizações.

SEGUNDO TEMPO

Após o intervalo, o Fluminense aproveitou os espaços deixados pelo Volta Redonda, que precisava tirar uma diferença de quatro gols no placar agregado, para atacar em velocidade e criar chances de perigo.

A primeira oportunidade foi aos dez minutos, quando Kevin Serna arrastou a bola de uma área até a outra, limpou a marcação e chutou colocado para fora. Seis minutos depois, Keno puxou contra-ataque e tocou para Cano, que arrematou travado pela defesa. Em seguida, aos 19, Keno fez bela jogada pela esquerda e tocou para Serna, que driblou o defensor e finalizou , mas o adversário tirou a bola em cima da linha.

Após a parada técnica, o Tricolor seguiu sem sofrer sustos na defesa e conseguiu construir jogadas no campo de ataque com Hércules e Cano, mas não chutou em direção à meta adversária.

Por conta da goleada por 4 a 0 no jogo de ida, o Fluminense se classificou para sua quinta final de Campeonato Carioca em seis anos.



FICHA TÉCNICA

Campeonato Carioca - Semifinal - Volta

09/03/2025, 18h – Estádio Raulino de Oliveira



Fluminense (0)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Thiago Santos), Freytes e Renê; Otávio (Facundo Bernal), Hércules e Jhon Arias (Nonato); Kevin Serna, Keno (Paulo Baya) e Everaldo (Germán Cano). Técnico: Mano Menezes.



Volta Redonda (0)

Jean Drosny; Henrique Silva (Caio Vitor), Bruno Barra, Fabrício e Sanchez; Pierre, Robinho (Matheus Lucas) e PK (Luciano Naninho); Chay (Kelvin), MV e Bruno Santos (Mirandinha). Técnico: Rogério Corrêa.

Arbitragem: Alex Gomes Stefano, auxiliado por Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes. (com Ascom/Fluminense)