Flamengo vence o Vasco por 2 a 1, de virada, no Maraca, e vai à final do Carioca

Bruno Henrique e Luiz Araújo fizeram os gols do Mais Querido, que agora espera o vencedor do duelo entre Fluminense e Volta Redonda

Publicado em 08/03/2025 às 20:29

Alterado em 08/03/2025 às 21:01

Por Gabriel Lima - Deu Mengão! Na tarde deste sábado (8), o Flamengo foi a campo enfrentar o Vasco, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, venceu de virada por 2 a 1 e garantiu a classificação para a grande decisão. Nuno Moreira abriu o placar para o Vasco, mas Bruno Henrique e Luiz Araújo marcaram para o Mais Querido e garantiram a vitória. Vale lembrar que o Flamengo poderia perder por até um gol de diferença que estaria classificado. Agora, o Mengão espera o vencedor do confronto entre Fluminense e Volta Redonda, que se enfrentam neste domingo.

Jogo

O Flamengo foi dominante desde o início e criou as melhores chances. Nos primeiros minutos, uma chance para Bruno Henrique e outra Arrascaeta. Logo em seguida, mais uma. Desta vez, Varela não aproveitou. Léo Jardim salvou o Vasco, que aproveitou e abriu o placar com Nuno Moreira.

Mas a vantagem vascaína não durou muito tempo. O Flamengo seguiu dominante. Léo Ortiz tentou de cabeça e o goleiro pegou. Pouco tempo depois, Bruno Henrique, o Rei dos Clássicos, colocou na rede: 1 a 1. Foi o centésimo gol dele pelo Flamengo. E mais um sobre o Vasco, a sua maior vítima.

Gerson, na sequência, quase virou. Ele dominou cara a cara com o goleiro, mas preferiu tentar o toque. A zaga do Vasco conseguiu a recuperação e o placar do intervalo foi de empate.

O Flamengo voltou do intervalo no mesmo ritmo. Em cima do adversário. Nos primeiros minutos, De La Cruz cobrou o escanteio rasteiro para Arrascaeta e o camisa 10 bateu da entrada da área por cima do gol.

O jogo deu uma esfriada, até que aos 24 minutos Plata recebeu um passe de Gerson e finalizou, para defesa do goleiro; no rebote, a bola sobrou para Luiz Araújo, que fez fila e acertou um chutaço para virar o jogo: 2 a 1 Flamengo.

Após o gol, o Flamengo começou a controlar o jogo e só deixou o tempo correr para confirmar a vitória. Final de jogo e o Rubro-Negro vai a mais uma final do Carioca.

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Erick, De la Cruz (Allan), Arrascaeta e Gerson (Matheus Gonçalves); Plata e Bruno Henrique (Luiz Araújo)

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Coutinho (Loide); Nuno Moreira, Vegetti e Rayan

Ficha técnica

Flamengo 2 x 1 Vasco – Partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 08/03/2025 às 17h45

Gols: Nuno Moreira (VAS), Bruno Henrique (FLA) e Luiz Araújo (FLA)

Cartões: Wesley (FLA) e Bruno Henrique (FLA); Paulo Henrique (VAS) e Loide (VAS)

(com Ascom do Flamengo)