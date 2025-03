Fluminense goleia o Volta Redonda e larga na frente na semifinal do Carioca

Canobbio, duas vezes, Jhon Arias e Cano marcaram os gols do Tricolor

Publicado em 02/03/2025 às 20:10

Alterado em 03/03/2025 às 08:13

O Fluminense goleou o Volta Redonda por 4 a 0, neste domingo de Carnaval (2), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã. Canobbio, duas vezes, Jhon Arias e Cano marcaram os gols da vitória tricolor.

A partida de volta do confronto será no próximo domingo (09/03), às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira. Com o resultado do jogo de ida, o Time de Guerreiros pode perder por até três gols para se classificar à final do Carioca.

Antes do segundo jogo da semifinal, a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes enfrenta o Caxias-RS, na quarta-feira (05/03), em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será às 19h, no Estádio Centenário.



PRIMEIRO TEMPO

Depois de minutos iniciais de um jogo físico, com divididas e trocas de posse de bola entre as equipes, o Fluminense conseguiu abrir o placar em sua primeira chegada ao ataque. Aos sete, o lateral adversário recuou errado para o goleiro e Canobbio entrou livre para finalizar rasteiro e colocar o Tricolor na frente, chegando ao seu quarto jogo consecutivo com bola na rede. Na saída de bola, um minuto depois, Serna recebeu de Arias e quase aumentou, mas o chute cruzado foi defendido pelo goleiro.

Mesmo com o placar favorável, o Fluminense se manteve no controle das ações ofensivas, sem deixar o Volta Redonda ensaiar uma reação. Aos 15 minutos, Samuel Xavier achou Cano, que finalizou nas mãos do goleiro. Dois minutos depois, o bom momento do time foi premiado com mais um gol. Jhon Arias recebeu de Cano na intermediária, se aproximou da área e deu bela assistência para Canobbio chutar cruzado e marcar o segundo do Tricolor.

Após a parada técnica, o Tricolor seguiu com a posse de bola, procurando os espaços para conseguir chances de finalização. Aos 35, Fuentes recebeu lançamento de Otávio, cruzou e o defensor adversário quase marcou contra. Três minutos depois, o Fluminense fez o terceiro. Jhon Arias recebeu de Martinelli, avançou e chutou forte de fora da área, marcando um golaço para o Time de Guerreiros.

SEGUNDO TEMPO

O Fluminense voltou do intervalo dominando a posse de bola e sem ceder chances claras ao Volta Redonda. O Tricolor construiu sua primeira chegada de perigo aos 20 minutos, quando Hércules recebeu de Guga dentro da área e finalizou no travessão. Cinco minutos depois, Keno avançou pelo lado esquerdo e tocou para Cano, que cortou a marcação e finalizou para marcar o quarto gol do Fluminense.

O Tricolor continuou no ataque mesmo com o placar elástico. Aos 39 minutos, após bela jogada coletiva, Fuentes cruzou, Everaldo chutou cruzado e Arias cabeceou para fora. Três minutos depois, Everaldo recebeu de Hércules e finalizou rasteiro para boa defesa do goleiro. Em seguida, Hércules recebeu na entrada da área, chutou colocado e obrigou o arqueiro adversário a fazer grande defesa.

No fim, o placar de 4 a 0 garantiu grande vantagem ao Tricolor, que teve mais uma ótima atuação.



FICHA TÉCNICA

Campeonato Carioca - Semifinal - Ida

02/03/2025, 18h – Maracanã

Fluminense (4)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Freytes e Fuentes; Otávio (Hércules), Martinelli (Bernal) e Jhon Arias; Kevin Serna, Canobbio (Keno) e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Mano Menezes.

Volta Redonda (0)

Jean Drosny; Wellington Silva (Bruno Barra), Lucas Souza, Fabrício e Sanchez (Juninho Monteiro); Pierre (Henrique Silva), Robinho e PK (Luciano Naninho); Marquinhos (Mirandinha), MV e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa.

Gols: Canobbio (7’ 1T) (17’ 1T), Jhon Arias (38’ 1T), Cano (25’ 2T)

Cartões amarelos: Otávio, Canobbio, Kevin Serna (FLU); Bruno Santos, Pierre, Fabrício (VRE)

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado por Wallace Muller Barros Santos e Thayse Marques Fonseca.

(com Ascom do Fluminense)