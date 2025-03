Flamengo vence o Vasco por 1 a 0, no Engenhão, e sai na frente na semifinal do Carioca

Bruno Henrique fez o gol que deu a vantagem para o jogo no Maracanã

Publicado em 01/03/2025 às 20:27

Alterado em 02/03/2025 às 08:28

Por Gabriel Lima - Neste sábado de Carnaval, o Flamengo foi ao estádio Nilton Santos enfrentar a equipe do Vasco pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca, e venceu por 1 a 0. Bruno Henrique, o Rei dos Clássicos, fez o único gol da partida. Um golaço por sinal. Agora, as duas equipes se enfrentam no próximo sábado (8) para decidir quem vai à final do torneio. O Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença que se classifica.

Jogo

O jogo iniciou quente. Logo no primeiro lance, com um minuto, Lucas Piton fez uma falta em Plata e recebeu cartão amarelo. A etapa inicial foi bastante truncada e faltosa. Além disso, os dois times não conseguiram criar muito, pois as defesas estavam bem armadas.

O Flamengo voltou para o segundo tempo diferente. Arrascaeta, aos 4 minutos, bateu uma falta por cima do gol de Léo Jardim. Passou perto. No lance seguinte, o camisa dez cobrou um escanteio bastante fechado e quase fez gol olímpico. A bola chegou a bater na trave.

O Mengão seguiu pressionando, com muito mais domínio. Luiz Araújo interceptou passe de adversário e finalizou da entrada da área; na trave. Por pouco não abriu o placar. Até que no ataque seguinte do Mengão, o Rei dos Clássicos apareceu. Bruno Henrique bateu de esquerda, de fora da área, no ângulo, sem chances para o goleiro. Placar aberto no Engenhão.

Após o gol, Filipe Luís colocou Allan na partida, no lugar de Luiz Araújo, para povoar e ter mais controle no meio de campo.

Aos 38’, Matheus Gonçalves recebeu passe de Gerson, conduziu para o meio e chutou por cima do gol.

O Rubro-Negro controlou a partida até o final, e Rossi fez uma grande defesa no último lance garantindo a vitória e somando mais um jogo sem tomar gols no Campeonato Carioca.

Ficha técnica

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Pulgar, Gerson e Arrascaeta (Matheus Gonçalves); Plata (Ayrton Lucas), Bruno Henrique (Wallace Yan) e Luiz Araújo (Allan). Técnico: Filipe Luís

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Sforza), Hugo Moura e Matheus Carvalho (Loide); Rayan (Garré), Vegetti e Coutinho (Payet). Técnico: Fábio Carille.

Vasco 0 x 1 Flamengo – Partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca

Local: Estádio Nilton Santos, RJ

Data e hora: 01/03/2025 às 17h45

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, Hugo Filemon Soares Pinto e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa

Cartões: Wesley e Pulgar (FLA); João Victor, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Carvalho e Vegetti (VAS)

Gol: Bruno Henrique (FLA) 21’2ºT.

(com Ascom/Flamengo)