Botafogo perde de novo para o Racing e fica com o vice da Recopa no Nilton Santos

...

Publicado em 27/02/2025 às 23:23

Alterado em 28/02/2025 às 08:37

O Botafogo festejou a chegada do novo técnico, o português Renato Paiva, que já trabalhou no Bahia. Só se esqueceu de combinar com o torcedor, que detestou a notícia Foto: Botafogo FR

O Botafogo foi derrotado novamente pelo Racing por 2 a 0 – mesmo placar da ida – na noite desta quinta-feira (27), no Estádio Nilton Santos, e perdeu mais um título em 2025, desta vez o da Recopa Sul-Americana. Muito preocupante a situação do Glorioso, que não é nem sombra daquele time que dominou o continente em 2024, muito por conta das decisões tomadas pela diretoria.

Esta foi a quinta derrota alvinegra nos útlimos seis jogos. A partida foi a última de Cláudio Caçapa como interino, e agora o novo técnico, Renato Paiva, terá cerca de um mês para arrumar a casa e tentar montar um time até a estreia no Campeonato Brasileiro, dia 30 de março, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

O jogo



Precisando pressionar, o Botafogo começou o jogo muito mal, errando muito e permitindo chances para o Racing. Logo aos quatro minutos, Alexander Barboza saiu jogando de forma equivocada, Salas dominou e finalizou de fora da área para grande defesa de John.

Aos 14, o mesmo Salas recebeu na ponta esquerda, ficou no mano a mano com Jair, limpou o marcador e chutou cruzado, sem direção. Depois, aos 25, foi a vez de Vietto cobrar falta e exigir mais uma grande defesa de Johm, no canto direito. Não estava legal.

Para piorar, o Racing ainda tinha a conivência do péssimo árbitro Jesús Valenzuela, que não coibiu a cera, deixou de aplicar alguns cartões amarelos para o time argentino. O Glorioso, por sua vez, só conseguiu se organizar mais para o fim do primeiro tempo.

Aos 39 minutos, Alex Telles cobrou falta da esquerda e Alexander Barboza cabeceou, Arias espalmou, a bola bateu no travessão e não entrou. Incrível. Jair também tentou de cabeça, por cima. E Matheus Martins também assustou, finalizando de fora, com perigo, por cima da meta do Racing.

Depois de terminar o primeiro tempo dando sinais de que poderia buscar, o Botafogo acabou levando o golpe no começo do segundo. Aos quatro minutos, após uma bola quebrada pelo goleiro, o Racing insistiu, brigou, Zaracho pegou a sobra pelo lado direito e chutou, John pareceu fazer golpe de vista e a rede balançpu: 1 a 0 para o Racing.

A situação ficou ainda pior, e qualquer fio de esperança se rompeu aos 24 minutos, quando Martirena fez a jogada pela direita, tocou por cima, Zuculini dominou no peito e fuzilou John: 4 a 0. As vaias aumentaram, e até gritos de “time sem vergonha” começaram a ser ouvidos no Nilton Santos.

Completamente atordoado em campo e cheio de atacantes, o Botafogo escapou de tomar uma goleada graças a John, que fez boas defesas em chutes de Adrián Martínez, Salas e, nos acréscimos, de Solari e Mura. A realidade não é nada boa, depois do sonho que todos tivemos em 2024.

Próximos jogos

O Botafogo agora terá um mês sem jogos, já que ficou fora até da Taça Rio no Campeonato Carioca. Tempo para o novo técnico Renato Paiva, que assistiu à partida desta quinta no Nilton Santos, tentar arrumar o time. O Glorioso só volta a ter uma partida oficial agora no dia 30 de março, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 2 RACING

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 27/2/2025 – 21h30

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Renda e público: 30.975 presentes

Cartões amarelos: Gregore, Jair e Alexander Barboza (BOT); Vietto, Adrián Martínez e Nardoni (RAC)

Cartões vermelhos: –

Gols: Zaracho 4’/2ºT (0-1) e Zuculini 24’/2ºT (0-2)

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte 34’/2ºT), Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore (Rwan Cruz 10’/2ºT), Marlon Freitas e Savarino (Newton 34’/2ºT); Artur (Jeffinho 10’/2ºT), Igor Jesus e Matheus Martins (Kayke 24’/2ºT) – Técnico: Cláudio Caçapa.

RACING: Gabriel Arias; Di Cesare (Conti 12’/2ºT), Colombo e Quirós; Martirena (Mura 40’/2ºT), Nardoni, Zuculini (Almendra 33’/2ºT), Vietto (Zaracho – Intervalo) e Gabriel Rojas; Maximiliano Salas e Adrián Martínez (Solari 40’/2ºT) – Técnico: Gustavo Costas.

_______

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por HENRIQUE GLORIOSO (@henriqueglorioso)

_______

Na carreira, o técnico Renato Paiva de 54 anos, só tem o título do Campeonato Equatoriano de 2020/2021 com o Independiente Del Valle.



Depois de 55 dias, John Textor definiu o novo treinador do Botafogo. Um capítulo final que ninguém esperava tanto torcedores quanto rivais. pic.twitter.com/CBuJzXCzNS — Gazeta Botafogo ????? (@agazetabotafogo) February 28, 2025

_______