Fluminense faz 8 a 0 no Águia de Marabá e vai à segunda fase da Copa do Brasil

Cano (2), Canobbio, Ignácio, Paulo Baya, Arias, Everaldo e Serna marcaram os gols do Tricolor no Mangueirão

Publicado em 26/02/2025 às 21:29

Alterado em 27/02/2025 às 09:23

O Fluminense venceu o Águia de Marabá-PA por 8 a 0, na noite desta quarta-feira (26), carimbou a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Em noite iluminada no Mangueirão, em Belém (PA), o Tricolor construiu o placar elástico com gols de Gérman Cano (duas vezes), Canóbbio, Ignácio, Paulo Baya, Jhon Arias, Everaldo e Serna.

Agora, o Time de Guerreiros enfrentara o Caxias-RS, fora de casa, na disputa por uma vaga na terceira fase da competição, em data a ser definida.

Antes disso, porem, a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes volta a campo para enfrentar o Volta Redonda, no próximo domingo (02/03), as 18h, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.



PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense dominou as ações do jogo desde o apito inicial. Nos primeiros 10 minutos, o Tricolor já tinha tres finalizações ao gol com Canóbbio, Arias e Freytes. Aos 12, a bola enfim encontrou as redes: Martinelli interceptou passe do adversário, tabelou com Lima e deixou para Canóbbio abrir o placar para o Tricolor.

O time continuou indo para cima e quase ampliou com Martinelli, no minuto seguinte. Aos 15, Arias recebeu lançamento de Otavio e cruzou para Gérman Cano aumentar de cabeça. Lima e Canóbbio, aos 22, 25 e 27, ainda perderiam chances claras na grande área.

O terceiro gol veio aos 32, quando Arias encontrou Lima na entrada da área, que apenas tocou para Cano mandar para o fundo do gol. Sem diminuir a pressão, o Tricolor continuou acumulando chances e fez o quarto aos 46, em belo cruzamento de Fuentes para Ignácio, que cabeceou sem chances para o goleiro adversário

SEGUNDO TEMPO

O Tricolor manteve a presença ofensiva, mas sem tanto ímpeto. A primeira grande oportunidade se converteu em golo aos 23, quando Paulo Baya bateu com categoria no cantinho. O sexto saiu logo depois, aos 25, quando Arias recebeu de Everaldo e mandou no canto do gol.

Mesmo com grande vantagem no placar, o Fluminense continuou criando chances e não demorou para fazer mais um. Aos 33, Everaldo recebeu na entrada da área, ajeitou e chutou forte para balançar a rede pela sétima vez no jogo. Dois minutos depois, o camisa 9 voltou a ser garçom e serviu Serna, que fechou a goleada.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - 1ª fase

26/02/2025, 19h30 – Mangueirão



Fluminense (8)

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Fuentes (Renê); Martinelli, Otávio (Nonato) e Lima (Paulo Baya); Jhon Arias; Canobbio (Serna) e Gérmán Cano (Everaldo). Técnico: Mano Menezes.



Águia de Marabá (0)

Axel Lopes; Bruno Limão, Lucão, Carlos Alberto e Alan Pires (Reidiner); Murilo (Kaíque), Kukri e Germano (Guga); Lucas Silva, Jônata Bastos (Doda) e Érico Junior (Jeffinho). Técnico: Sílvio Criciúma.



Gols: Canóbbio (11’ 1T), Cano (14’ 1T) (31’ 1T), Ignácio (45’ 1T), Paulo Baya (23’ 2T), Arias (25’ 2T), Everaldo (33’ 2T) e Serna (36’ 2T) (FLU)

Cartão amarelo: Guga (AGM)

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda, auxiliado por Douglas Pagung e Guthieri Javarini Rodrigues. (com Ascom do Fluminense)