Botafogo perde para o Vasco, é eliminado no Carioca e fica fora até da Taça Rio

Publicado em 23/02/2025 às 20:31

Alterado em 24/02/2025 às 08:23

O Botafogo perdeu para o Vasco por 1 a 0 neste domingo (23), em São Januário, e está eliminado do Campeonato Carioca. E não é só isso. O Glorioso ficou fora até mesmo da Taça Rio, torneio que reúne do quinto ao oitavo colocados e dá uma vaga na Copa do Brasil de 2026.

A equipe alvinegra terminou o Estadual na 9ª colocação, com 13 pontos, à frente apenas de Maricá, Portuguesa e do rebaixado Bangu. O Botafogo fica sem vaga na Copa do Brasil do ano que vem e terá um mês sem jogos oficiais, entre a decisão da Recopa Sul-Americana e a estreia no Campeonato Brasileiro.

O jogo

O Botafogo começou o clássico ocupando o campo do Vasco, tentando concatenar as jogadas, mas pecando muito na hora de criar. E o Vasco também não fez nada. Até “achar” um gol. Aos 15 minutos, Paulo Henrique cruzou da direita e a bola pegou no braço de Cuiabano. Pênalti, que Vegetti cobrou e fez 1 a 0.

Pouco depois do gol, o Glorioso teve a chance de empatar: Igor Jesus recebeu longo lançamento de Marlon Freitas, matou no peito, invadiu a área e finalizou prensado entre os zagueiros para defesa em dois tempos de Léo Jardim. E foi isso. Depois da parada técnica, o Vasco conseguiu controlar mais e levar a vantagem para o intervalo.

O clássico continuou ruim no segundo tempo, assim como a atuação do Botafogo. E o Vasco quase ampliou aos sete minutos, quando John fez uma defesaça em cabeçada forte de Lucas Freitas. Cláudio Caçapa foi tentando fazer algumas mudanças, chegou a deixar o time com três centroavantes, mas a coisa estava feia…

O Glorioso só conseguiu colocar uma pressão de fato nos 15 minutos finais. Aos 31, Marlon Freitas cruzou e Cuiabano pegou mal, desperdiçando boa chance. Depois, aos 38, Igor Jesus puxou o contra-ataque, Mateo Ponte cruzou e Savarino finalizou por cima com muito perigo. E parou por aí.

Próximos jogos

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (27) para decidir a Recopa Sul-Americana contra o Racing, às 21h30, no Estádio Nilton Santos – no primeiro jogo, derrota por 2 a 0 na Argentina.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 BOTAFOGO

Estádio: São Januário

Data-Hora: 23/2/2025 – 18h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Renda e público: R$ 824.861,00 / 16.661 pagantes / 17.329 presentes

Cartões amarelos: Philippe Coutinho, Paulinho, João Victor e Payet (VAS); Cuiabano e Newton (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gol: Vegetti 18’/1ºT (1-0)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Jair 48’/2ºT) e Philippe Coutinho (Payet 34’/2ºT); Lukas Zuccarello (Paulinho 19’/2ºT), Vegetti e Rayan (Pumita Rodríguez 34’/2ºT) – Técnico: Fábio Carille.

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte 29’/2ºT), Jair, Newton e Cuiabano; Gregore (Jeffinho 37’/2ºT), Marlon Freitas e Savarino; Matheus Martins (Kayke 14’/2ºT), Igor Jesus e Rwan Cruz (Yarlen 29’/2ºT) – Técnico: Cláudio Caçapa.