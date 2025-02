Fluminense vence o Nova Iguaçu e sobe na tabela do Carioca

Germán Cano e Canobbio marcaram os gols que garantiram a vitória no Maracanã

Publicado em 16/02/2025 às 18:12

Alterado em 17/02/2025 às 08:50

O Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0 neste domingo (16), no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor foi dominante ao longo de todo o jogo, chegou aos gols com Germán Cano e Canobbio - seu primeiro pelo clube -, alcançou 14 pontos e assumiu a quinta colocação na tabela de classificação.

Em busca de uma vaga nas semifinais da competição, a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes volta ao Maracanã no próximo domingo (23), quando enfrenta o Bangu, às 18h30, pela 11ª rodada.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense precisou de apenas 40 segundos para balançar a rede e fazer a alegria tricolor no Maracanã. Martinelli pressionou a defesa adversária no campo de ataque e a bola sobrou para Jhon Arias, que escorou de cabeça para Germán Cano dominar e bater firme, abrindo o placar.

O início foi avassalador. Aos 10, Canobbio avançou pela esquerda, invadiu a área e tentou rolar para o camisa 14, mas teve o passe interceptado. Dois minutos depois, foi a vez de Hércules invadir a área pela direita e levar perigo. Aos 15, Canobbio arriscou de longe e o goleiro fez a defesa. O uruguaio ainda balançou a zaga adversária e tocou para Cano centralizado no lance seguinte, mas o argentino não conseguiu finalizar.

Aos 25 minutos, Germán Cano apareceu mais uma vez. O camisa 14 mandou uma bomba de longe e a bola passou muito próxima à trave. Aos 30, em cobrança de escanteio de Riquelme, Cano pegou de primeira e mandou por cima do gol. Oito minutos mais tarde, Canobbio recebeu de Arias e bateu sem chances para o goleiro, ampliando o placar para o Flu. Aos 42, Cano percebeu o goleiro adiantado e arriscou do meio de campo, mas a bola passou por cima do gol.

SEGUNDO TEMPO

A primeira grande chance do Tricolor na segunda etapa foi criada aos 15 minutos. Martinelli roubou a bola no campo de ataque e encontrou Cano, que bateu forte por cima do travessão. O entrosamento entre Cano e Canobbio voltou a aparecer nos dois melhores lances seguintes. Aos 19, o argentino recebeu do uruguaio e bateu de primeira para defesa do goleiro. Aos 24, após novo passe, Cano, escorregando, conseguiu empurrar a bola e o goleiro salvou com o pé.

Aos 29 minutos, o Tricolor só parou no travessão. Após Keno, que havia acabado de entrar, cruzar na área e o goleiro espalmar, Lima ficou com a sobra e quase marcou. A equipe seguiu comandando as ações do jogo até o apito final e teve a última boa oportunidade já nos acréscimos, em chute de primeira de Bernal, que foi desviado para fora, após escanteio cobrado por Arias.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Carioca - 10ª rodada

16/02/2025, 16h - Maracanã

Fluminense (2)

Fábio, Guga, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules (Facundo Bernal), Martinelli (Nonato) e Jhon Arias; Riquelme (Lima), Canobbio (Keno) e Germán Cano (Kevin Serna). Técnico: Mano Menezes.

Nova Iguaçu (0)

Lucas Maticoli; Guilherme, Gabriel Pinheiro (Matheus Matias), Sidney e Matheus Muller; Fernandinho (Igor Guilherme), Jorge Pedra (João Lucas) e Lucas Cruz; Xandinho, Antônio (Kennyd) e Caio Hones (Igor Lemos). Técnico: Carlos Vitor.

Gols: Germán Cano (1’ 1T) e Canobbio (38´1T) (FLU)

Cartões amarelos: Guga (FLU);Igor Guilherme e Igor Lemos (NIG)

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thayse Marques Fonseca.

(com Ascom do Fluminense)